VIDEO SORRENTO MESSINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio comunale Alfredo Viviani di Potenza il Sorrento si aggiudica il successo vincendo per 2 a 1 contro il Messina. Nel primo tempo i giallorossi iniziano la gara in maniera propositiva a giudicare dallo spunto fallito da Luciani subito in avvio al 6′.

La partita tarda ad entrare nel vivo regalando ben poche emozioni finchè i Costieri suonano la carica quando Guadagni fa tutto da solo per centrare comunque soltanto un palo poi verso il 32′. In apertura di secondo tempo Rossetti si prende la scena e spezza immediatamente l’equilibrio a favore dei rossoneri con una buona giocata quasi a sorpresa al 54′.

Nel finale i campani mandano la sfera di nuovo contro il palo al 57′ con Blondett ed i siciliani replicano siglando la rete del momentaneo pareggio al 70′ tramite un calcio di rigore trasformato da Luciani dopo il fallo di Scala commesso nei confronti di Dell’Aquila.

L’espulsione per rosso diretto rimediata da Cuccurullo all’84’ sembra spianare la strada al Messina che tuttavia non approfitta dell’uomo in più e subisce invece il fatale gol di Di Somma da calcio d’angolo all’89’. Questa vittoria significa altri tre punti per il Sorrento che raggiunge così quota 35 nella classifica del girone C della Serie C stagione 2024/2025. Il KO complica ancor di più le cose invece per il Messina, sempre incollato ai suoi 19 punti.

VIDEO SORRENTO MESSINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS