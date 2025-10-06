Video Sorrento Monopoli (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO SORRENTO MONOPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alfredo Veneziani di Potenza non si va oltre ad un pareggio senza reti per 0 a 0 nella sfida tra Sorrento e Monopoli. Nel primo tempo i Costieri sembrano porsi l’obiettivo di prendere in mano le redini del gioco e suonano infatti la carica già intorno al 9′ con uno spunto insidioso di Sabbatani, contenuto in ogni caso dall’attento portiere Piana.

Video Salernitana Cavese (3-2)/ Gol e highlights: Inglese è decisivo, doppietta e +3!

Al 17′ i rossoneri non concretizzano una doppia opportunità sia con D’Ursi che, di testa, con Solcia e, dopo aver sostituito Piras con Paglino al 29′ a causa di un infortunio, collezionano un altro paio di chances fallite al 32′ con D’Ursi e pure al 37′ con Cuccurullo.

Il Gabbiano firma invece la prima occasione al 40′ calciando sopra la traversa con Calcagni. Nel secondo tempo i pugliesi provano a rendersi più propositivi che in avvio di partita quando Harraser si vede costretto a salvare sull’iniziativa di Ronco al 59′.

Video Catania Siracusa (2-0)/ Gol e highlights: Lunetta e Ierardi firmano il derby! (Serie C, 5 ottobre 2025)

Nel finale è di nuovo l’estremo difensore dei campani ad intercettare al 62′ la conclusione di Fall mentre la squadra guidata da Mirko Conte, imprecisa all’87’ con Plescia, rimane in inferiorità numerica dall’88’ per colpa della doppia ammonizione, e conseguente espulsione, rimediata da Paglino.

La classifica del girone C, dopo questo risultato acquisito per l’ottava giornata della Serie C 2025/2026, vede il Sorrento salire a quota 7. Anche il Monopoli non rimane fermo e raggiunge anzi quota 12 nella classifica del campionato.

Video Carpi Perugia (2-0)/ Gol e highlights: ci pensano Rossini e Casarini! (Serie C, 5 ottobre 2025)

VIDEO SORRENTO MONOPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS