Video/ Sorrento Picerno (0-2) gol e highlights: decidono Murano e Albertini (11 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO PICERNO (0-2): LA PARTITA

Il Sorrento perde in casa contro il Picerno che conferma la sua ottima stagione e mantiene la seconda posizione in classifica a quota 48 punti. Ad inizio match grande giocata di Emmanuele Esposito che la mette in mezzo e pesca Murano che di testa non sbaglia. De Francesco ci prova con il destro a giro, palla che sfiora l’incrocio dei pali. De Francesco libera Fusco con una grande giocata, di testa quest’ultimo prende il palo.

Kolaj in mezzo per Badje che ci va di testa, Biasiol devia e fa sbattere la palla sul palo. De Francesco ci prova a giro, la sfera termina fuori di poco. Nel finale di gara il gol che chiude il match. Bella giocata di Santarcangelo sulla fascia di competenza, sfera Albertini che con il destro la mette in rete.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO PICERNO (0-2): IL TABELLINO

Marcatori: 8’ Murano, 94’ Albertini.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (73 Colombini); Riccardi (62’ Vitale), De Francesco, Cuccurullo (80’ Messori); Badje (80’ Scala), Ravasio, Kolaj (62’ Martignago).

A disp. D’Aniello, Albertazzi, Bonavolontà, Capasso, Di Somma, Morichelli, Vitiello, Musella. Allen: Vincenzo Maiuri.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Biasiol, Guerra; De Ciancio (42’ Pitarresi), Gallo; Petito (71’ Graziani), Albadoro (70’ Albertini), Esposito E (80’ Santarcangelo); Murano (80’ Ciko).

A disp.: Esposito A, Merelli, Ceccarelli, Maiorino, Savarese, Novella, Cadili, D’Agostino. Allen: Emilio Longo.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1.

Assistenti: Roberto D’Ascanio (Roma 2) – Marco Colaianni (Bari).

4° Ufficiale: Giuseppe Costa (Catanzaro).

Espulso: 94’ Vitale (S).

Ammoniti: 57’ Badje (S), 59’ Gallo (P), 72’ Gilli (P), 75’ Murano (P), 93’ Blondett (S).

