Video/ Sorrento Taranto (1-0) gol e highlights: ci pensa Martignago! (Serie C, 12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SORRENTO TARANTO: LA SINTESI

Allo Stadio Italia il Sorrento supera il Taranto per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Maiuri provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con un colpo di testa impreciso sotto porta di Scala al 5′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono cogliendo la traversa con un tiro di Vitale al 20′.

Gli ospiti allenati dal tecnico Capuano replicano al 30′ centrando a loro volta il legno superiore con Bifulco, complice la parata di Del Sorbo, ma lo stesso Bifulco viene espulso con un cartellino rosso diretto al 35′ avendo dato uno schiaffo a Vitale. Nel secondo tempo i campani suonano nuovamente la carica al 64′ con un colpo di testa di La Monica finito di poco alto su lancio del subentrato Colombini. Nell’ultima parte dell’incontro i costieri riescono a passare in vantaggio al 72′ grazie alla rete decisiva messa a segno da Martignago, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Giaccaglia, proveniente dalla sezione di Jesi, oltre ad aver espulso Bifulco con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Fusco da un lato, Heinz, Romano, Cianci, Enrici, Samele, Ferrara e Zonta dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Sorrento di salire a quota 12 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Taranto non si muove, restando fermo a 20 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SORRENTO TARANTO: IL TABELLINO

Sorrento-Taranto 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 72′ Martignago(S).

SORRENTO (4-3-3) – Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, La Monica, Vitale; Scala, Ravasio, De Francesco. Panchina: D’Aniello, Oliva, Mrtignago, Petitto, Colombini, Messori, Bonavolontà, Vitiello, Panelli, Kone, Caravaca. All.: Maiuri.

TARANTO (4-3-3) – Vannucchi; Heinz, Riggio, Enrici, Ferrara; Romano, Zonta, Fiorani; Kanoute, Cianci, Bifulco. Panchina: Loliva, Costantino, De Santis, Bonetti, Samele, Kondaj, Papaserio, Capone, Mastromonaco, Orlando, Fabbro. All.: Capuano.

Arbitro: Filippo Giaccaglia (sezione di Jesi).

Ammoniti: 4′ Heinz(T); 21′ Romano(T); 38′ Cianci(T); 45’+1′ Fusco(S); 74′ Enrici(T); 89′ Samele(T); 90’+3′ Ferrara(T); 90’+6′ Zonta(T).

Espulsi: 35′ Bifulco(T).

