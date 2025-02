VIDEO SORRENTO TARANTO, GOL E HIGHLIGHTS: SPETTACOLO!

Allo Stadio Italia il Sorrento realizza una goleada per 6 a 0 nel successo maturato contro il Taranto. Nel primo tempo i costieri scaldano il motore con Guadagni al 3′ e Musso al 5′ prima di spezzare l’equilibrio iniziale al 12′ con il gol firmato proprio da Guadagni, su assist di Scala da calcio piazzato.

Un’altra punizione, questa volta battuta dal solito Guadagni, consegna invece il pallone vincente a Blondett per la rete del raddoppio segnata al 21′. Il tris lo sigla di testa al 23′ Musso per poi regalare a Scala l’assist per il poker al 28′. Ancora Musso è protagonista quindi al 44′ con una rete annullata per fallo in attacco e la cinquina arriva al 45′ con il centro di testa di Vitiello, su calcio d’angolo di Guadagni.

Nel secondo tempo i rossoneri rallentano con moderazione e sparano alto al 51′ con Riccardi. Nel finale i pugliesi mantengono invariato il distacco con le parate di Caputo su Rossetti all’ora di gioco ma il neo entrato Esposito, ancora diciassettenne, prima sollecita l’estremo difensore e poi realizza il primo gol tra i professionisti in carriera chiudendo i conti in mischia al 68′.

VIDEO SORRENTO TARANTO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS