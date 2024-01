Video/ Sorrento Turris (2-1) gol e highlights: rimonta firmata da Fusco e Ravasio! (Serie C, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO TURRIS (2-1): LA PARTITA

La Turris si butta via in soli 3′ nella trasferta… gelata dello stadio “Alfredo Viviani” contro i corregionali del Sorrento: in una gara cominciata con tre quarti d’ora di ritardo (e a rischio di rinvio a causa della nevicata su Potenza e l’impraticabilità del campo), a riscaldare gli animi in un’atmosfera gelida ci hanno pensato le due formazioni campane, dando vita a un derby godibile e deciso da due ‘twist’ di sceneggiatura. Primo tempo giocato ad alti ritmi e con i corallini pericolosi con Saccani (12′), poi i rossoneri salgono in cattedra e in successione sfiorano la rete alla mezz’ora con Bonavolontà, Ravasio e il palo di Scala al 34′. Nel finale è Pugliese va vicino al gol del vantaggio ospite e subito dopo è Nicolao a sbloccare la gara risolvendo un’azione caotica in area sorrentina e insaccando al 44′.

Nella ripresa si parte col freno a mano tirato: la squadra di Vincenzo Maiuri, nonostante lo svantaggio, fa possesso palla ma non affonda il colpo. Poi Bonavolontà suona la carica e la girandola dei cambi scompagina la trama: al 73′, a seguito del quarto corner per i rossoneri, ecco la rete del pari di Fusco che sfrutta un assist del neo entrato Kolaj e batte Pagno. Non passano che 3′ e si completa il come-back: stavolta è Ravasio a colpire da vicino sul cross di Loreto, gelando i corallini. Un uno-due micidiale che però non ‘ammazza’ la gara: subito dopo D’Auria si divora il 2-2 davanti a Sorbo (77′), imitato da De Felice (79′). Poi, tra ammonizioni che volano e ultimi cambi, si scivola verso il fischio finale: con questa vittoria il Sorrento sale a quota 32 all’ottavo posto e respira aria d’alta classifica col terzo successo di fila; tre sono invece i KO consecutivi della Turris che perde un’ottima occasione di allontanarsi dai bassifondi e resta ferma a 20 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO TURRIS (2-1): IL TABELLINO

SORRENTO: Del Sorbo, Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Vitale (86’ Vitiello), Bonavolontà (69’ Riccardi), Cuccurullo; Badje (69’ Kolaj), Ravasio (86’ Panelli), Scala (61’ Martignago). A disposizione: D’Aniello, Albertazzi, Colombini, Di Somma, Messori, Kone, Capasso, Caravaca. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

TURRIS: Pagno, Maestrelli, Esempio, Frascatore; Nicolao, Franco (79’ Nocerino), Pugliese (62’ Scaccabarozzi), Saccani (62’ Cum); De Felice, Maniero (74’ Matera), D’Auria. A disposizione: Iuliano, Cocetta, Onda, Contessa, Giannone, Pavone. Allenatore: Bruno Caneo.

Ammoniti: Bonavolontà (S), Vitiello (S), Franco (T), Esempio (T), Maniero (T), Nocerino (T).

Reti: 44’ Nicolao (T), 28’ st Fusco (S), 31’ Ravasio (S).

