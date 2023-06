Video/ Spagna Belgio donne (58-64) sintesi e highlights: le belghe vincono l’Europeo! (25 giugno 2023)

VIDEO SPAGNA BELGIO DONNE (58-64): IL RACCONTO DEL MATCH

All’Arena Stozice di Ljubljana il Belgio D supera la Spagna D per e si aggiudica il torneo come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo le ragazze guidate da coach Mendez provano a prendere subito in mano il controllo delle operazioni costringendo le avversarie allenate da coach Meziane ad inseguirle fin da subito nonostante gli sforzi compiuti per mantenere l’equilibrio e le difficoltà nel segnare di entrambe le Nazionali.

I minuti scorrono sul cronometro e le Furie Rosse insistono tenendo a bada le Diavolesse Rosse vincendo anche il secondo parziale per 15 a 12 soprattutto grazie al 4 a 2 nelle palle rubate ed il 4 a 7 nelle perse. Nel secondo tempo le belghe tentano di invertire il trend della partita ammirato fino a questo momento e riescono così ad imporsi per 18 a 16 accorciando leggermente le distanze in vista dell’ultimo quarto di gara attraverso il dominio a rimbalzo e sbagliando pochissimo al tiro.

Nell’ultima parte dell’incontro il Belgio completa la rimonta con uno strepitoso 21 a 10 gestendo meglio i possessi, 2 a 5 nelle perse e ben 5 a 1 nelle rubate, oltre a continuare il buon lavoro svolto con i rimbalzi. La vittoria conquistata in Slovenia permette al Belgio di vincere l’europeo femminile di basket 2023 mentre la Spagna si deve accontentare della medaglia d’argento.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SPAGNA BELGIO DONNE: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Belgio D abbia meritato di ottenere questo successo a partire dalla maggior precisione al tiro, il 40.4% contro il 38.7%, passando per il dominio a rimbalzo, 38 a 28 totali dei quali 10 parti in attacco e 28 a 18 in difesa, oltre al 18 a 16 negli assist. Quattro pari nelle stoppate così come sono state 9 le palle rubate per parte mentre a poco è servito alle spagnole il 13 a 20 nelle perse. Il miglior marcatore assoluto della serata è stata E. Meesseman grazie ai 24 punti messi a segno per il Belgio. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Spagna D a causa del 20 a 18 nel computo dei falli personali.

SPAGNA D – Carrera, Casas, Cazorla, Gil, Torrens. Panchina: Conde, Dominguez, Ginzo, Ouvina, Pendande Mendes, Quevedo, Rodriguez. Coach: Mendez.

BELGIO D – Allemand, Delaere, Linskens, Meesseman, Vanloo. Panchina: Geldof, Lisowa-Mbaka, Massey, Massey, Mununga, Ramette, Resimont. Coach: Meziane.