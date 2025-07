Video Spagna Belgio Donne (6-2), gol e highlights: le iberiche dominano il secondo tempo e vanno ai quarti di finale.

VIDEO SPAGNA BELGIO DONNE (6-2): SHOW DELLE SPAGNOLE A THUN

La seconda partita del Girone B degli Europei 2025 vede in campo il video Spagna Belgio donne con una partita totalmente dominata dalle ragazze di Vazquez. Fin dai primi minuti, infatti, la Spagna gestisce con facilità il possesso del pallone ma fatica a sbloccare il risultato per via della compattezza belga data da una densa difesa a cinque. Il pari, però, dura fino al 22′ quando Guijarro, Lopez e Putellas creano un’azione molto efficace che apre la difesa del Belgio con due passaggi e manda la numero 11 in gol. Inoltre, il gesto tecnico di Putellas è da sottolineare perché il suo tiro è con l’esterno mancino e sorprende Lichtfus da dentro l’area di rigore. Il vantaggio spagnolo dura poco più di due minuti perché il Belgio riesce a trovare il pareggio al 24′. Tutto nasce da un calcio d’angolo battuto sul primo palo da Wullaert che trova la testa di Vanhaevermaet. La numero 10 ha un tempismo perfetto e sorprende l’uscita in ritardo di Nanclares per trovare il pareggio. Il gol subito manda in difficoltà le spagnole che si affidano ai calci piazzati per sbloccare la situazione. Su un corner, infatti, arriva il 2 a 1 spagnolo grazie a Paredes che svetta dal centro dell’area di rigore e trova il primo gol in questo torneo.

Il secondo tempo del video Spagna Belgio donne inizia in modo inaspettato perché arriva il pareggio. A segnare è Eurlings che sfrutta un posizionamento errato della linea difensiva spagnola per lanciarsi a campo aperto e battere Nanclares per il gol del 2 a 2. Da qui in poi, la Spagna inizia il suo dominio su questa partita. Al 53′ trova immediatamente il 3 a 2 con un’azione in verticale strepitosa che manda Esther Gonzalez a calciare e segnare da dentro l’area di rigore con un diagonale destro sul secondo palo. Al 61′ arriva anche il 4 a 2 con Caldentey che risolve una mischia in area di rigore dopo un calcio d’angolo. Il quinto gol è una perla di Pina che trova un preciso destro a giro da fuori area capace di insaccarsi sotto l’incrocio dei pali. A chiudere definitivamente il match è la doppietta di Putellas che corregge in rete un tiro di Paralluelo e fissa il risultato sul 6 a 2 finale. Questo risultato consegna i quarti di finale alle ragazze di Vazquez mentre condanna il Belgio che esce dagli Europei dopo aver perso contro l’Italia nella prima partita del Girone B.