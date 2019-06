Video/ Spagna Francia Under 21 (4-1): highlights e gol, trionfo iberico (Europei)

Trionfo netto per la compagine iberica ieri sera al Mapei Stadium, che battendo i Blues U21 col risultato di 4-1 ha pure staccato il pass per la finalissima degli Europei U21. Come emerge nel video di Spagna Francia Under 21, i galletti si erano portati subito in avanti con grande facilità segnando pure la rete al 16 con Mateta su calcio di rigore (concesso per fallo di Firpo): presto però il gioco agile e veloce della Spagna U 21 ha completamente travolto i Blues che non sono stati più capaci di rispondere per le rime. Ecco quindi che al già 28 si segnala la prima rete degli iberici: a trovare la via del gol è stato Roca e presto gli ha fatto rima Oyarzabal al quindi minuti di recupero del primo tempo. Anche nella ripresa il ritornello è stato lo stesso ovvero un completo dominio della Spagna del campo e del gioco in questa seconda semifinale degli Europei U21. Già al 47’ si segnala la rete di Olmo, mentre il sigillo finale è stato posto da Mayoral, in gol al 67’. Sul finale il ritmo si è fatto ancor più concitato sono volati parecchi cartellini gialli: la Spagna ha provato poi fino all’ultimo a trovare il quinto gol, ma la manita non è arrivata.

IL TABELLINO

Spagna Francia Under 21 4-1 (2-1 pt)

Reti: 16’ Mateta (F), 28’ Roca (S). 5+5’ Oyarzabal (S), 47’ Olmo (S), 67’ Mayoral (S)

Spagna: Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Junior Firpo; Fabian Ruiz, Roca; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal.

Francia: Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Ballo-Touré; Guendouzi, Tousart, Aouar; Ikoné, Mateta, Reine-Adélaide.

Note ammoniti: 4’ Firpo (S), 18’ Mateta (F), 25’ Ruiz (S), 81’ Thuram (F), 82’ Aguirregabiria (S), 90’ Nunez (S)

Stadio Mapei Stadium Arbitro: Kabakov

