Video/ Spagna Germania (6-0): highlights e gol. Loew demolito, Luis Enrique gongola

VIDEO SPAGNA GERMANIA (6-0): LA PARTITA

Una partita veramente incredibile quella che è andata in scena solo ieri sera all’Estadio de la Cartjua per la quinta e ultima giornata della Nations League: come si vede nel video di Spagna Germania, la nazionale iberica ha veramente demolito gli avversari segnando un clamoroso 6-0 sul tabellone del risultato. Un esito che non solo ha fatto piangere i tifosi tedeschi (era dal maggio 1931 che la nazionale non perdeva per 6-0, all’epoca contro l’Austria), ma che pure ha regalato alla nazionale di Luis Enrique il pass per la Final Four della manifestazione UEFA. Venendo alle azioni salienti della partita per la Lega A, va detto che fin dal via sono le Furie rosse a prendere in mano le redini del gioco: già al 6’ di gioco arriva la prima occasione da gol per Ramos, ma Neuer subito non si fa trovare impreparato. E’ poi al 17’ che arriva la prima rete della serata a firma dello Juventino Morata, che ben sfrutta l’assist di Fabian Ruiz (tra i migliori in pagella) e mette in scacco il numero 1 di Loew: prima dell’intervallo arriveranno altri due gol per la Spagna con Torres e Rodri, rispettivamente in rete al 33’ e al 38’ di gioco, a cui va aggiunto il gol di Morata al 25’ annullato per fuorigioco. Per la Germania è un primo tempo veramente difficile: i tedeschi non riescono a creare occasioni e il centrocampo avversario non lascia alcuno scampo. E non accade nulla di diverso nel secondo tempo.

SPAGNA GERMANIA:IL SECONDO TEMPO

Dopo l’intervallo la nazionale di Loew pare intenzionata a pressare gli avversari sula trequarti, ma la Spagna con arguzia punisce la nazionale tedesca in contropiede. Al 55’ e poi ancora al 71’ sarà Torres a forare lo specchio di Neuer (il 5-0 è stato servito da Fabian Ruiz, al terzo assist della giornata). È poi al 89’ che arriva il 6-0 con l’ottima rete di Oyarzabal, il quale di fatto si limita ad accompagnare il pallone in rete. Nel mezzo praticamente nessun azione offensiva da parte dei tedeschi (solo Gnabry ci prova con una certa convinzione), a cui, al triplice fischio finale, resta la consapevolezza di aver appena firmato una delle pagine più brutte della storia della nazionale. Gongola invece in panchina Luis Enrique, che si goda la sua Spagna, più forte che mai.

IL TABELLINO

Spagna-Germania 6-0

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon 6; Sergi Roberto 6,5 Sergio Ramos 6,5 (43′ pt Garcia 6,5) Pau Torres 6,5 Gaya 7; Koke 7 Rodri 7; Ferran Torres 9 (28′ st Asensio 6,5) Canales sv (12′ pt Fabian Ruiz 8) Olmo 7 (28′ st Gerard Moreno 6,5); Morata 8,5 (28′ st Oryazabal 7). A disposizione: De Gea, Cucu, Inigo Martinez, Llorente, Mikel Merino, Traore, Kepa Ct: Luis Enrique 8,5

GERMANIA (4-3-3): Neuer 5,5; Ginter 4 Süle 3,5 (1′ st Tah 4,5) Koch 3 Max 4; Goretzka 4 (16′ st Waldschmidt 4,5) Gündogan 3,5 Kroos 4; Sané 4 (16′ st Neuhaus 4,5) Gnabry 4,5 Werner 4. A disposizione: Trapp, Stark, Uduokhai, Amiri, Dahoud, Henrichs, Neuhaus, Brandt, Leno. Ct: Löw 3

ARBITRO: Ekberg (Svezia) 5

MARCATORI: 17′ pt Morata (S), 33′ pt Ferran Torres (S), 38′ pt Rodri (S), 10′ st Ferran Torres (S), 26′ st Ferran Torres (S), 44′ st Oryazabal (S).

AMMONITI: 37′ pt Koch (G) e 20′ st Tah (G) per gioco falloso

