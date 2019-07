Video/ Spagna Italia U19 (2-1): highlights e gol, azzurri out dagli Europei

L’Italia dice addio agli Europei Under 19. La partita contro la Spagna, dopo la sconfitta contro il Portogallo e la vittoria contro i padroni di casa dell’Armenia, era da dentro o fuori e alla fine il verdetto è stato: fuori. Un primo tempo molto aggressivo della Spagna in partenza, con gli azzurrini che hanno segnato il passo rischiando di capitolare sulle conclusioni di Ruiz e Moha. Ma al 34′ Merola ha stupito tutti colpendo con un calcio di punizione magistrale, che ha lasciato di stucco il portiere Tenas sul primo palo. Primo tempo chiuso in vantaggio dall’Italia, ma la reazione iberica nella ripresa è veemente.

IL SECONDO TEMPO

Al quarto d’ora il portiere azzurro Carnesecchi salva un gol fatto su conclusione di Miranda, ma non può nulla quando Gavioli, entrato da pochi minuti al posto di Petrelli, infila la sua stessa porta su cross di Gomez. Sfortunato autogol che gela l’Italia, quindi al 22′ Udogie trattiene Ruiz in area. E’ calcio di rigore che lo stesso Ruiz trasforma, la Spagna ha un piede e mezzo in semifinale. L’Italia con la forza della disperazione prova con Ricci trovando la parata di Tenas, poi è costretto a chiudere la partita in 10 uomini per l’espulsione di Udogie. La Spagna può continuare a rincorrere il sogno Europeo in Armenia, l’Italia torna a casa senza essere riuscita a compiere l’impresa a fronte di un sorteggio molto difficile e di avversari che hanno dimostrato più qualità nei momenti chiave.

