Video/ Spagna Italia U19 (2-3) gol e highlights: Lipani di testa porta gli azzurri in finale (13 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAGNA ITALIA: CHE IMPRESA PER GLI AZZURRINI!

L’Italia U19 supera la Spagna in semifinale dopo un match ricco di emozioni e approda in finale dell’Europeo. Gli azzurri sono attesi dal Portogallo sperando in una rivincita dopo la brutta sconfitta nel girone per cinque reti a uno. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match contro la Spagna.

Ci prova subito Vignato, palla fuori. Esposito la piazza sul secondo palo, Iribarne compie una grandissima parata. Ci prova ancora Esposito di testa, altra grande risposta del portiere avversario. Calcia Pisilli, la sfera sbatte sulla linea di porta dopo il tocco del portiere della Spagna. Grande occasione per Esposito che in area non riesce nel tocco decisivo. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, ottima gara dell’Italia. Regonesi ci prova da fuori area ma non inquadra la porta. Due i minuti di recupero. La prima frazione di gioco termina a reti bianche.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAGNA ITALIA: SI DECIDE NEL SECONDO TEMPO

Akhomach calcia da fuori area ma non trova la porta. Ci prova Pisilli, devia la difesa spagnola. Vignato! La sblocca l’Italia! Hasa serve il compagno di squadra che con il sinistro non lascia scampo al portiere spagnolo! Grandissima parata di Mastrantanio su Barbera! Barbera! Grandissimo gol della Spagna per il pareggio. Bellissimo destro a giro che termina direttamente all’incrocio dei pali, si è acceso il match. Grandissimo tiro di Hasa, Iribarne si supera e la mette sulla traversa! Pisilli! Si riporta in vantaggio l’Italia!

Dopo un doppio dribbling piazza la palla sul secondo palo per il nuovo vantaggio dell’Italia! Vignato allontana la sfera e si prende il giallo. Gasiorowski! La riprende ancora una volta la Spagna! In spaccata supera l’estremo difensore degli azzurri. Ci prova Hasa di sinistro, Iribarne respinge bene. Dieci minuti alla fine, supplementari dietro l’angolo. Koleosho ci prova con il destro a giro, palla fuori di poco. Lipani! Italia che si riporta in vantaggio! Hasa in mezzo da angolo per il colpo di testa vincente di Lipani! Pisilli ci prova in contropiede, para il portiere avversario. Cinque i minuti di recupero, Italia ad un passo dalla finale dove ad attenderla c’è il Portogallo. Termina il match, Italia in finale!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAGNA ITALIA, IL TABELLINO

SPAGNA-ITALIA 2-3

MARCATORI: 52′ Vignato (I), 58′ Barberà (S), 66′ Pisilli (I), 74′ Gasiorowski (S), 85′ Lipani (I)

SPAGNA: (4-4-2): Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Alex Valle; Gonzalo (52′ Diao), Angel, Palacios (81′ Omorodion), Dani Perez (52′ Dani Rodriguez); Akomach, Barberà (81′ Pujol). Ct. Lana.

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Regonesi, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Missori; Hasa, Faticanti (70′ Lipani), Pisilli (93′ Amatucci); Vignato (70′ Koleosho), Esposito (93′ Turco), Kayode. Ct. Bollini.

Arbitro: Frid (ISR)

Ammoniti: Pisilli (I), Hasa (I), Fresneda (S), Vignato (I)

VIDEO SPAGNA ITALIA U19: GOL E HIGHLIGHTS













