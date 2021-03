Video/ Spagna Italia Under 21 (0-0) highlights: Carnesecchi ci salva dal KO

L’Italia supera indenne l’esame più difficile, quello con la Spagna campione in carica: diamo un’occhiata al video con gli highlights – senza gol – del match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo under 21 che si è concluso sul risultato di 0-0. Nel primo tempo sono gli azzurrini ad andare più vicini al vantaggio con la traversa scheggiata da Frattesi che fa letteralmente tremare la porta di Fernandez con una cannonata da fuori area, mentre le Furie Rosse si rendono pericolose solamente dalla distanza con Miranda che sfiora l’incrocio dei pali. Nella ripresa i ragazzi di De La Fuente aumentano i giri del motore e mettono più alle corde i difensori di Nicolato che vacillano ma non crollano con Moncayola che fa la barba al palo. Finale incandescente: Scamacca, già ammonito, rifila – involontariamente – una manata a Mingueza che stramazza al suolo come se gli avessero sparato, l’arbitro con un eccesso di zelo mostra il secondo giallo all’attaccante del Genoa e poi espelle dal campo anche il terzino del Barcellona e Rovella che non fanno proprio amicizia e vengono fermati prima che vengano alle mani. Per la seconda gara consecutiva l’Italia chiude in nove e nello scontro decisivo con la Slovenia per il passaggio del turno dovranno rinunciare pure a Del Prato che era diffidato, in inferiorità numerica ci pensa Carnesecchi a salvarci dal KO con una miracolosa doppia parata su Pipa e poi sul tap-in di Manu Garcia. Grazie alle prodezze del portiere della Cremonese restiamo in corsa e se martedì prossimo faremo il nostro dovere la qualificazione ai quarti di finale sarà non ce la potrà togliere nessuno, a prescindere dall’esito di Spagna-Repubblica Ceca.

VIDEO SPAGNA-ITALIA UNDER 21 (0-0), LE DICHIARAZIONI

Il commento a caldo di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia under 21: “Sono soddisfatto del comportamento dei ragazzi, hanno disputato una bella partita e questo mi basta. Mi è piaciuto l’atteggiamento che ho visto in campo, hanno dimostrato di essere attaccati alla maglia e di non sottrarsi al confronto con degli avversari fortissimi. Perché finiamo sempre in nove? Non dovete chiederlo a me, io magari sono di parte ma mi sembra che gli arbitri siano un po’ troppo severi in questo torneo, e non soltanto con noi”. Marco Carnesecchi grande protagonista nel recupero con due parate decisive: “Un pareggio molto prezioso per come si era messa la partita soprattutto dopo le nostre espulsioni. Non era facile fare risultato contro una squadra molto forte come la Spagna, ma abbiamo dimostrato di essere quantomeno al loro livello. Penso sia normale essere nervosi, non dimentichiamo che stiamo disputando una fase finale dell’europeo, per molti ragazzi potrebbe essere il punto massimo della carriera, non voglio giudicare l’operato dell’arbitro e non intendo mettere in dubbio la sua buona fede”. Al netto di qualche piccola sbavatura che ci può stare in una partita di novanta minuti, Enrico Del Prato ha dato un grosso contributo nel neutralizzare gli attacchi delle Furie Rosse: “La linea difensiva era inedita, il bello di questa nazionale è che i ragazzi nuovi si integrano subito nel gruppo e tutti danno il massimo anche grazie al supporto dello staff tecnico. Gli spagnoli sono molto rapidi e con una grande tecnica, ci hanno messo più volte in difficoltà ma penso che ce la siamo cavata egregiamente in fase difensiva. Siamo contenti del risultato, peccato per le 4 espulsioni in 2 partite, forse le regole UEFA sono più rigide rispetto al campionato italiano, per cui gli arbitri usano più facilmente i cartelliini. In ogni caso le assenze non mi spaventano, le alternative non ci mancano. Ovviamente la sfida con la Slovenia sarà decisiva, lì non potremo sbagliare”.

VIDEO SPAGNA-ITALIA UNDER 21 (0-0), IL TABELLINO

SPAGNA U21-ITALIA U21 0-0

SPAGNA U21 (4-3-3): Fernandez; Mingueza, Guillamon (46’ Pipa), Cuenca, Miranda; Garcia, Zubimendi (80’ Fran Beltran), Villar (56’ Moncayola); Puado, Abel Ruiz, Cucurella. All. Luis De La Fuente.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone (70’ Raspadori). All. Paolo Nicolato.

ARBITRO: Harm Osmers (GER).

AMMONITI: 16’ Guillamon (S), 24’ Frabotta (I), 35’ Pobega (I), 36’ De La Fuente (S), 45’ Villar (S), 51’ Del Prato (I), 69’ Rovella (I), 76’ Zubimendi (S), 81’ Scamacca (I), 90’+5’ Raspadori (I).

ESPULSI: 86’ Scamacca (I) per somma di ammonizioni, 87’ Mingueza (S) per rosso diretto, 87’ Rovella (I) per proteste.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

