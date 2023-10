Video/ Spagna Scozia (2-0) gol e highlights: +3 per la Furia Roja. Morata e Sancet in rete (12 ottobre 2023)

Video Spagna Scozia che racconta un primo tempo avaro di occasioni da gol ma con molta tattica, difesa e solidità difensiva. All’interno dei primi 45 minuti 2 ammonizioni, una per parte. Per la Scozia beccarsi il cartellino giallo al minuto 36 l’attaccante Dykes. Risponde la Spagna nell’extra time del primo tempo regolamentare con la sanzione nei confronti di Merino. Lo stesso calciatore in forza al Real Sociedad ho un’occasione netta per portare in vantaggio le furie rosse ma non riesce a trovare la gioia del gol per poco. Cambio a ridosso della fine del primo tempo nei confronti del calciatore del Liverpool Robertson, che è costretto a lasciare il campo al compagno Patterson. Non buone notizie per il mister tedesco Jurgen Klopp. Secondo tempo della sfida che si apre con diversi cambi sia da una parte che dall’altra ma anche ammonizioni ben tre nei primi 15 di gioco.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: bene Spagna, colpo Turchia (12 ottobre)

Scozia che trova il modo di passare in vantaggio grazie alla grande rete realizzata da McTominay male esultanza del giocatore del Manchester United viene strozzata in gola a causa dell’intervento del var che decide di annullare il gol. Spagna che trova la rete del vantaggio al minuto 74 grazie al cross messo in mezzo da parte il calciatore del Siviglia Jesus Navas: arriva come sempre puntuale morata che batte il portiere e porta in vantaggio i suoi. Nel finale la Scozia prova a ribaltare il risultato ma non riesce anche perché la Spagna possiede il pallino del gioco e realizza il raddoppio con Sancet. Triplice fischio da parte del direttore di gara e Spagna che accorcia in classifica proprio sugli scozzesi portandosi a -3 con una partita in meno giocata.

DIRETTA/ Spagna Scozia (risultato finale 2-0): Morata-Sancet per il +3! (qualificazioni Europei 2024)

VIDEO SPAGNA SCOZIA: IL TABELLINO

SPAGNA: Simon U. (Portiere), Carvajal D. (dal 22′ st Navas J.), Le Normand R., Laporte A., Balde A. (dal 1′ st Garcia F.), Gavi, Rodri, Merino M. (dal 22′ st Sancet O.), Torres F., Morata A. (dal 40′ st Joselu), Oyarzabal M. (dal 1′ st Zaragoza B.). A disposizione: Arrizabalaga K. (Portiere), Fati A., Garcia D., Raya D. (Portiere), Ruiz F., Torres P., Zubimendi M. Allenatore: de la Fuente L..

SCOZIA: Gunn A. (Portiere), Hickey A., Porteous R. (dal 42′ st Gilmour B.), Hendry J., McKenna S., Robertson A. (dal 44′ pt Patterson N.), McGinn J., McTominay S., McGregor C. (dal 42′ st McLean K.), Christie R. (dal 34′ st Armstrong S.), Dykes L. (dal 34′ st Adams C.). A disposizione: Brown J., Clark Z. (Portiere), Cooper L., Ferguson L., Kelly L. (Portiere), Souttar J., Taylor G. Allenatore: Clarke S..

Diretta/ Spagna Scozia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (oggi 12 ottobre 2023)

Reti: al 29′ st Morata A. (Spagna) , al 41′ st Sancet O. (Spagna) .

Ammonizioni: al 45’+4 pt Merino M. (Spagna), al 14′ st Carvajal D. (Spagna), al 15′ st Simon U. (Spagna), al 45′ st Laporte A. (Spagna) al 36′ pt Dykes L. (Scozia), al 6′ st Patterson N. (Scozia), al 40′ st Hendry J. (Scozia).

VIDEO SPAGNA SCOZIA: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA