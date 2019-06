Video/ Spagna Svezia (3-0): highlights e gol, dominio spagnolo al Bernabeu

Pesante successo col risultato di 3-0 ieri sera a Bernabeu degli iberici del ct Moreno, vice di Luis Enrique nella quarta giornata della fase a gironi del torneo di qualificazione agli Europei 2020. Come si vede nel video di Spagna Svezia, la formazione spagnola si è dimostrata la più attiva in campo in tutto il match, ma è stato proprio nella ripresa che ha davvero dilagato: nel primo tempo infatti la difesa svedese ha tenuto abbastanza bene contro il pressing dei padroni di casa, non riuscendo però nel contempo a trovare la via del gol. Nel secondo tempo poi il via alle marcature della Spagna arriva su intenzione arbitrale, col rigore concesso a Sergio Ramos al 64’ per fallo di mano in area di Sebastian Larsson. Da qui è una sfida tutta in discesa per i ragazzi del ct Moreno: al 85’ ecco un nuovo rigore, finalizzato da Alvaro Morata, dopo un duro intervento di Helander. La ciliegina sulla torta ce la mette infine Oyarzabal al 87’ che da limite dell’area insacca la rete.

IL TABELLINO

Spagna-Svezia 3-0

Spagna (4-3-3): Kepa; Carvajal, Sergio Ramos, Inigo Martinez (88′ Llorente), Jordi Alba; Parejo, Busquets, Fabian Ruiz; Asensio (65′ Morata), Rodrigo (72′ Oyarzabal), Isco. All.: Moreno.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Jansson, Helander, Augustinsson; Forsberg, Larsson (82′ Isak), Ekdal (86′ Olsson), Claesson (27′ Johansson); Quaison, Berg. All.: Andersson.

Arbitro: William Collum (Scozia).

Reti: 64′ rig. Sergio Ramos (SP), 85′ rig. Morata (SP), 87′ Oyarzabal (SP).

Note – Recupero 2’+3′. Ammonito Jordi Alba (SP).

VIDEO SPAGNA SVEZIA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA