VIDEO/ Spagna Svezia (risultato 0-0) gol e highlights. Luis Enrique inciampa

La Spagna sbatte contro il muro svedese e le parate di Olsen non permettono alle Furie Rosse di trovare il gol in questa sfida d’esordio di Euro 2020. La Spagna inizia la partita come suo solito, pressing alto e possesso palla che costringe la Svezia a stare bassa e cercare di ripartire. Al 16′ è Olsen a prendersi la ribalta con una parata strepitosa su un colpo di testa ravvicinato di Dani Olmo, che sembrava essere arrivato a colpo sicuro alla conclusione. La Svezia riesce col passare dei minuti ad alzare il suo baricentro ma la Spagna è sempre più pericolosa, al 23′ Koke si avventa su un pallone vagante in area svedese e il suo diagonale finisce d’un soffio a lato. Al 36′ è clamoroso l’errore di Morata che non sfrutta uno svarione di Danielsson e solo davanti a Olsen appoggia a lato, sprecando praticamente un gol fatto. Al 41′ Isak però buca la difesa iberica e si presenta da solo davanti a Simon, col salvataggio di Llorente che manda il pallone sul palo salvando Unai Simon. A inizio ripresa Isak continua a mettere in difficoltà la difesa spagnola e al 4′ sugli sviluppi di una punizione Lustig svirgola la battuta a rete nonostante un ottimo suggerimento. Al 5′ finisce di poco a lato un destro di Morata, al 10′ Lustig riceve la prima ammonizione della partita. Al quarto d’ora ancora grande invenzione di Isak che trova Berg sul secondo palo ma la deviazione vincente viene mancata. Minuti finali del match che seguono un solo copione, col forcing della Spagna che non trova però spazi contro la chiusissima Svezia, che non fa passare praticamente sulla sulla trequarti. E quando succede c’è Olsen a opporsi in maniera strepitosa, come già era avvenuto nel primo tempo su Dani Olmo. Al 90′ cross teso di Sarabia e Gerard Moreno, subentrato proprio a Olmo, di testa trova il miracoloso intervento di piede del portiere avversario a negarli il gol. Ultimo assalto spagnolo con Sarabia che al 93′ arriva su un cross teso di Jordi Alba ma il pallone finisce sull’insuperabile Olsen.

Luis Enrique, CT della Spagna, ha visto una Roja comunque combattiva alla quale è mancato solo il gol: “Abbiamo trovato un avversario che ha deciso di basare la partita sulla difesa e le palle lunghe. Hanno pure avuto l’occasione per segnare. Mi spiace per i giocatori e i tifosi perché era un giorno per dedicargli la vittoria. Abbiamo provato a segnare, il campo non ha aiutato molto e i giocatori si sono lamentati. Morata è un grande giocatore che fa buone cose in attacco e in difesa, ha personalità per sopportare la situazione e vorrei che lo applaudissero“. Ha parlato anche Marcos Llorente: “Abbiamo giocato una buona partita, con la nostra filosofia, abbiamo fatto la cosa più difficile, abbiamo creato le occasioni, ma ci è mancato il tocco finale. Abbiamo avuto molte occasioni, ne sono capitate di tutti i colori e ci sono giorni in cui la palla non vuole entrare, ma l’importante è creare le occasioni, dobbiamo continuare nello stesso modo. Se giochiamo così, otterremo i giusti risultati.” Per la Svezia parola a Robin Olsen, grande protagonista del match tra i pali: “Abbiamo ottenuto questo punto insieme. È stato un incredibile lavoro di squadra. Non è il punto più meritato che abbiamo preso, ma stiamo lottando e dimostriamo di volerlo. Sono incredibilmente orgoglioso di vedere come i ragazzi hanno corso nonostante il caldo stasera”. Ottima prova anche dell’attaccante Isak: “Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto. Prima di giocarla, uno potrebbe accontentarsi di fare un punto contro la Spagna, mentre ovviamente ne avremmo voluti di più. Ma siamo estremamente contenti di questo punto che potrebbe essere importante alla fine“.

