Video/ Spal Brescia (0-1): highlights e gol. Balotelli firma il colpo a Ferrara

Vittoria molto pesante per il Brescia in casa della Spal in chiave salvezza: eccovi dunque tutti gli highlights della partita di Serie A allo stadio Paolo Mazza nel video Spal Brescia. Match aperto fino all’ultimo, ma ancora una volta gli estensi hanno pagato i loro errori, prima ancora che la bravura degli avversari. Il portiere di casa, Berisha, viene subito impegnato prima da Balotelli al 5′, poi al 16′ da una conclusione centrale di Tonali. I padroni di casa sembrano in buona condizione e al 32′ vanno a segno con Kurtic, con una conclusione acrobatica su sponda aerea di Cionek, ma l’azione viene annullata perché viziata da fuorigioco. Il Brescia comunque continua a pungere con le ripartenze, ma la prima frazione di gioco si chiude a reti bianche.

VIDEO SPAL BRESCIA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa subito grande chance per il Brescia, con Berisha che salva su conclusione ravvicinata di Balotelli, poi Ndoj spedisce alle stelle la ribattuta. E’ comunque il preludio al gol che viene realizzato da Balotelli, che chiude una lunga azione in cui Berisha si era opposto a un cross di Romulo e a un tentativo di ribattuta di Ndoj. Semplici prova a spingere in avanti la Spal e aggiunge peso offensivo con l’ingresso di Floccari, ma la grande chance i padroni di casa ce l’hanno al 27′ con Magnani ammonito per un fallo in area su Paloschi, appena entrato al posto di Jankovic. E’ calcio di rigore ma Petagna si fa ipnotizzare dal dischetto da Joronen, che al 43′ salva ancora la sua porta su una gran botta di Kurtic. E’ l’ultima chance per la Spal anche se il recupero si prolunga di altri 7′, ma il Brescia può festeggiare il ritorno di Corini in panchina con un fondamentale successo. Per la Spal è notte fonda.

VIDEO SPAL BRESCIA: GOL E HIGHLIGHTS





