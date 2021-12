Video/ Spal Brescia (0-2) gol e highlights: la risolvono Tramoni e Bisoli (Serie B)

VIDEO SPAL BRESCIA 0-2: GLI HIGHLIGHTS

Spal Brescia si è conclusa con il risultato di 0-2. Nella gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie B, le rondinelle tornano al successo dopo la sconfitta dello scorso turno contro il Monza. A risolvere la partita, i gol di Tramoni e Bisoli, che possiamo vedere nel video degli highlights. Grazie a questo risultato, il Brescia si porta in seconda posizione con 33 punti, complice la sconfitta del Lecce nello scontro diretto contro il Pisa. Per la Spal continua il periodo altalenante. La squadra di Pep Clotet, resta quindi a 20 punti, di poco sopra la zona playout. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Il primo tempo si apre con l’avvio sprint del Brescia. Al 6′, Tramoni sguscia via sulla sinistra e serve Leris al centro. L’attaccante bresciano, tutto solo, la manda sul fondo da pochi passi, vanificando una clamorosa occasione. La risposta della Spal non si fa attendere e arriva al 9′. Azione di Dickman sulla destra, servizio per Colombo che appoggia all’indietro per Esposito. La sua conclusione è potente ma fuori misura. Con il passare dei minuti, la Spal prende coraggio e al 14′ si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco di Colombo.

Al 21′ Joronen salva il Brescia. Traversone di Celia per Melchiorri. L’attaccante colpisce di testa, ma trova la parata miracolosa del numero 1 ospite. Al 25′ tentativo delle rondinelle. Leris apparecchia per Moreo, ma la sua conclusione finisce fuori dallo specchio della porta. Al 45′, Colombo prova un tiro a giro dal limite, che finisce di poco fuori. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Nella ripresa, il Brescia torna in campo più convinto e al 48′ la sblocca. Grande azione della squadra di Inzaghi: Bisoli serve centralmente Moreo, tocco di petto per Leris che appoggia a Tramoni, conclusione vincente e 0-1. La Spal risponde al 56′. Viviani calcia dalla distanza, ma trova nuovamente i guanti di Joronen. Il Brescia prova quindi a chiudere la gara e al 72′ ci riesce. Palacio difende palla da Dickman e appoggia per Bisoli, che calcia di prima intenzione e batte Pomini, 0-2. All’87’ Aye ha la palla per arrotondare il risultato, ma a tu per tu con Pomini, calcia addosso al portiere, poi fa fallo e riesce a metterla in rete, gol annullato. Termina così con la vittoria del Brescia per 0-2.

VIDEO SPAL BRESCIA 0-2: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Spal Brescia, terminata con il risultato di 0-2, gli allenatori delle due squadre hanno analizzato la partita da poco conclusa. Il tecnico della Spal, Pep Clotet, ha commentato così la sconfitta interna. Queste le parole riportate da LoSpallino.com: “Era difficile affrontare una squadra esperta come il Brescia e sapevamo quanto fosse importante giocare come sappiamo, perché siamo arrivati con fiducia alla sfida. I giocatori hanno dato tutto e, soprattutto nel primo tempo, abbiamo visto una bella partita. Abbiamo iniziato bene la ripresa, causando problemi al Brescia. Peccato per il regalo sul primo gol: da lì la partita è diventata più difficile. Siamo la squadra di Serie B che tira di più: dobbiamo migliorare in concretezza. Mercato? So che la società si è riunita per parlarne, è chiaro che la squadra va migliorata”.

Soddisfatto della prestazione della sua squadra, l’allenatore del Brescia, Filippo Inzaghi. Ecco le sue parole, riportate da TifoBrescia.it: “Siamo venuti qui per togliere a loro il pallone: avevamo preparato questo tipo di gara e l’abbiamo eseguita perfettamente. Ero cosciente della reazione della mia squadra e non ero per nulla preoccupato dopo la sconfitta contro il Monza perché ho visto una buona prestazione. Avremmo solo dovuto chiuderla prima, già nel primo tempo. Poi la squadra con i cambi si è rialzata e se Ayé avesse segnato l’avremmo vinta 0-3 e sarebbe stato meritatissimo”.

VIDEO SPAL BRESCIA 0-2: IL TABELLINO

RETI: 48′ Tramoni (B), 72′ Bisoli (B).

SPAL (4-3-1-2): Pomini; Dickmann (Nador 81′), Capradossi, Coccolo, Celia; Da Riva (Ellertsson 81′), Esposito (Rossi 56′), Viviani; Mancosu; Colombo, Melchiorri (Seck 56′) All. Clotet.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Chancellor, Cistana, Pajac (Mangraviti 66′); Bertagnoli, van de Looi (Cavion 83′), Bisoli; Tramoni (Palacio 66′), Léris (Ayé 64′); Moreo (Spalek 83′). All. Inzaghi.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SPAL BRESCIA, DA SKY



