Video/ SPAL Brescia (2-3): highlights e gol. Il ritorno di Donnarumma (Serie B)

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di SPAL-Brescia 2-3 perché ne vale davvero la pena: magari i tifosi della squadra di Marino – al secondo KO di fila – non saranno d’accordo visto il risultato finale ma vi assicuriamo che le emozioni non sono mancate al Mazza di Ferrara dove i padroni di casa passano presto in vantaggio grazie all’incornata vincente di Valoti che si inserisce con i tempi giusti dentro l’area di rigore bruciando Joronen. La reazione delle Rondinelle si materializza nel secondo tempo, dopo che Castro si è mangiato il raddoppio a pochi passi dal portiere finlandese: Torregrossa, sopravvissuto a un brutto scontro con Tomovic – dove il difensore serbo ha avuto la peggio ed è stato costretto a uscire – serve Jagiello che lascia sul posto Salamon e pareggia momentaneamente i conti. Gli uomini di Dionigi stanno ancora festeggiando quando l’attaccante di Marino si inventa dal nulla un golazo strepitoso che avrebbe fatto venire giù lo stadio se non stessimo attraversando la più grave pandemia degli ultimi 100 anni.

Quando tutto sembra perduto per gli ospiti, ecco l’episodio che li rimette in carreggiata: Esposito tocca il pallone col braccio dentro l’area di rigore, davanti all’arbitro Dionisi che indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Donnarumma che firma il due pari e si lascia alle spalle un brutto periodo caratterizzato da vari problemi muscolari e soprattutto dalla positività al Covid-19 che lo hanno tenuto per molto tempo lontano dai campi. Gli estensi provano a vincerla schierando Di Francesco, Floccari e Brignola ma si sbilanciano troppo in avanti, in contropiede Bjarnason completa la rimonta approfittando di un’uscita insensata di Thiam che va a vuoto e lascia la porta spalancata all’islandese, vecchia conoscenza del campionato italiano (due stagioni con la maglia della Pescara e una con quella della Sampdoria). Nel recupero Ayé non riesce a dare il colpo di grazia ma gli spallini non trovano il 3-3, tanto nervosismo dopo il triplice fischio con i due allenatori che non se le mandano a dire, poi una volta smaltita l’adrenalina e la delusione gli animi si placano e tutti tornano a più miti consigli. CLICCA QUI PER IL VIDEO SPAL BRESCIA

VIDEO SPAL BRESCIA 2-3, LE DICHIARAZIONI

In questa prima parte di stagione, a causa di alcuni problemi muscolari e della positività al Covid-19, il Brescia ha dovuto rinunciare ad Alfredo Donnarumma, un’assenza pesantissima che è costata alle Rondinelle tanti punti e – probabilmente – a Diego Lopez il posto in panchina: “Venivamo da una sconfitta e ci tenevamo a fare bene contro una squadra forte, è stata una partita difficile ma nei novanta minuti è venuto fuori tutto il nostro carattere, siamo davvero contenti per la vittoria. E’ stata davvero durissima rimanere ai box e vedere i miei compagni dalla tv, avevo una grandissima voglia di tornare e riassaporare la gioia del gol. Il mister ci ha dato una grossa carica, noi cerchiamo di lottare sempre su ogni pallone, a inizio campionato ci era mancata un po’ di cattiveria che ora stiamo ritrovando. Questa squadra ha un potenziale importante, ci serve solo un pizzico di continuità per risalire la china e avvicinarci alle prime posizioni della classifica. Il mercato? Non mi interessa, penso solo a far bene qui”.

VIDEO SPAL BRESCIA 2-3, IL TABELLINO

SPAL-BRESCIA 2-3 (1-0)

SPAL (3-4-3): Thiam; Tomovic (44’ Salamon), Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Murgia (79’ Brignola), Sala; Castro (66’ Di Francesco), Valoti (79’ Missiroli), Paloschi (66’ Floccari). All. Pasquale Marino.

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Jagiello (76’ Bjarnason), Van de Looi, Labojko (66’ Bisoli); Spalek (76’ Mangraviti), Torregrossa (84’ Ayé), Ragusa (66’ Donnarumma). All. Davide Dionigi.

ARBITRO: Federico Dionisi (Sez. di L’Aquila).

AMMONITI: 48’ Vicari (S), 61’ Labojko (B), 90’+3’ Ranieri (S).

RECUPERO: 3’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 7’ e 57’ Valoti (S), 56’ Jagiello (B), 70’ rig. Donnarumma (B), 87’ Bjarnason (B).



© RIPRODUZIONE RISERVATA