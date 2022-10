Video/ SPAL Cosenza (5-0) gol e highlights: prima gioia da allenatore per De Rossi

Se l’avventura di Daniele De Rossi come allenatore della SPAL non era cominciata nel migliore dei modi con uno scialbo pareggio in casa del Cittadella, l’ex-bandiera della Roma si è presentato al suo nuovo pubblico con una vittoria schiacciante che restituisce entusiasmo e ottimismo a tutto l’ambiente ferrarese. Il Cosenza appare subito alle corde e capitola al 10’ del primo tempo quando il tiro di Maistro viene deviato fortunosamente da Moncini che apre le danze al Mazza. I silani protestano con l’arbitro Ayroldi chiedendo l’annullamento del gol per un presunto tocco con il braccio che non viene ravvisato né dal direttore di gara né dal VAR che confermano quindi il vantaggio degli estensi. Gli ospiti provano a reagire con Brescianini e Rigione che non inquadrano il bersaglio a differenza di Dickmann che invece fa centro con un colpo di testa chirurgico sul traversone di Tripaldelli. L’unico vero pericolo per Alfonso arriva intorno alla mezz’ora quando Brignola direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo costringe l’estremo difensore locale a metterci i guantoni per blindare la porta.

Nella ripresa il Cosenza affonda definitivamente con la complicità di Matošević il quale, ingannato dalla deviazione di Panico sull’ennesimo affondo di Dickmann, si fa passare il pallone in mezzo alle gambe. Non contento della mezza papera, il portiere sloveno non si capisce con Väisänen ed entrambi spianano così la strada a Maistro che si mette in proprio e cala il poker. I silani vengono sopraffatti dal nervosismo, Rigione segna in netto fuorigioco e, nel tentativo di riprendersi il pallone e riposizionarlo a centrocampo, litiga con Alfonso costringendo l’arbitro a intervenire prima che se le diano di santa ragione. A poco più di un quarto d’ora dal novantesimo arriva addirittura la manita della SPAL con la firma di Peda, primo gol in Serie B per il terzino polacco che si toglie così lo sfizio di scrivere il proprio nel – lungo – elenco dei marcatori. Oltre ai tre punti, De Rossi porta a casa tante indicazioni positive, il futuro non potrebbe essere più roseo per i ferraresi che ora possono sognare in grande.

VIDEO SPAL COSENZA 5-0, IL TABELLINO

SPAL-COSENZA 5-0 (2-0)

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello (68’ Finotto), Dalle Mura; Dickmann (61’ Fiordaliso), Murgia (77′ Prati), Esposito, Tripaldelli; Maistro (61’ Valzania); La Mantia, Moncini (68’ Almici). All. Daniele De Rossi.

COSENZA (3-4-1-2): Matošević; Väisänen, Rigione, Venturi; Rispoli, Voca, Brescianini (52’ Kornvig), Panico (52’ Gozzi); D’Urso (72’ Sidibe); Brignola (52’ Zilli), Butić (78’ Nasti). All. Davide Dionigi.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 53’ Venturi (C), 65’ Murgia (S), 69’ Esposito (S), 71’ Alfonso (S), 71’ Rigione (C), 78’ Sidibe (C), 86’ Valzania (S), 90’ Väisänen (C).

RECUPERO: 4’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 10’ Moncini (S), 22’ Dickmann (S), 48’ aut. Panico (S), 57’ Maistro (S), 73’ Peda (S).

