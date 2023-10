Video/ Spal Fermana (0-0) gli highlights: difese rocciose a Ferrara (15 ottobre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS SPAL FERMANA: LA PARTITA!

Spal e Fermana, il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0, ma la Spal ha creato un’occasione significativa con Antenucci. La partita ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un gioco tattico, con la Spal che ha cercato di rompere l’equilibrio e di prendere il controllo delle operazioni offensive. Antenucci, con la sua esperienza e abilità, ha sfiorato l’apertura del punteggio, dimostrando la pericolosità della Spal nell’area avversaria. Tuttavia, la difesa avversaria della Fermana ha resistito bene alle incursioni avversarie, mantenendo la porta inviolata. Il match si è svolto con intensità, e la competizione è rimasta aperta. Entrambe le squadre hanno mostrato determinazione nel cercare l’apertura, e il secondo tempo potrebbe riservare ulteriori emozioni e cambiamenti nel punteggio. La Spal cercherà di capitalizzare sulle occasioni create, mentre la Fermana continuerà a difendere solidamente nel tentativo di ottenere un risultato positivo.

Spal e Fermana, il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0, ma il momento più emozionante è stato quando Semprini della Fermana ha avuto un’occasione d’oro per sbloccare il punteggio. La partita è stata caratterizzata da un gioco equilibrato, con entrambe le squadre che cercavano di prendere l’iniziativa. Semprini ha creato un’opportunità con una giocata astuta o una conclusione pericolosa che ha messo alla prova la difesa avversaria o il portiere della Spal. Tuttavia, nonostante l’occasione, il punteggio è rimasto invariato fino alla fine del primo tempo. La tensione è montata mentre i giocatori cercavano di capitalizzare sulle occasioni create, promettendo un secondo tempo avvincente per i tifosi. La Fermana cercherà di sfruttare al meglio le opportunità per ottenere la vittoria, mentre la Spal farà del suo meglio per resistere alla pressione e rispondere nel secondo tempo.

VIDEO HIGHLIGHTS SPAL FERMANA, IL SECONDO TEMPO

SPAL e Fermana, il punteggio rimane bloccato sullo 0-0. Durante questo periodo, Delmonte della SPAL ha avuto una preziosa occasione per sbloccare il risultato, ma purtroppo ha fallito nel concretizzare. La SPAL sembra aver avuto una buona opportunità per ottenere il vantaggio, tuttavia, la mancata realizzazione di Delmonte potrebbe influire sull’andamento della partita. Con il punteggio ancora fermo allo 0-0, la tensione e l’equilibrio caratterizzano il secondo tempo, e entrambe le squadre cercano di trovare la rete decisiva. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi minuti della partita.

La partita tra Spal e Fermana si è conclusa con un risultato finale di 0-0. Nonostante l’equilibrio nel punteggio, il giocatore Giandomenico della Spal ha avuto un’occasione chiara e clamorosa per segnare il gol della vittoria, ma ha sbagliato, mantenendo il risultato invariato. Entrambe le squadre hanno dimostrato una solida difesa nel corso della partita, ma l’occasione mancata potrebbe far riflettere sulla possibilità di ottenere i tre punti. Ora, entrambe le squadre valuteranno la prestazione e cercheranno di migliorare nei prossimi incontri per ottenere risultati più positivi. Una gara che i tifosi della SPAL si ricorderanno bene visto che hanno sciupato molte occasioni contro una squadra che nei pronostici doveva essere molto più facile da mettere sotto torchio, evidentemente la stagione per raccogliere le olive però non è ancora cominciata per la squadra biancoceleste.

SPAL FERMANA, IL TABELLINO

SPAL: Alfonso E. (Portiere), Bruscagin M., Arena M., Valentini N., Celia R., Collodel R. (dal 34′ st Puletto F.), Carraro M. (dal 34′ st Bertini M.), Contiliano N., Siligardi L. (dal 16′ st Rao E.), Antenucci M., Dalmonte N. (dal 34′ st Rabbi S.). A disposizione: Breit P., Del Favero M. (Portiere), Dumbravanu D., Fiordaliso A., Iglio G., Meneghetti M. (Portiere), Serigne Deme, Simonetta J., Tripaldelli A.

FERMANA: Borghetto N. (Portiere), Eleuteri A. (dal 43′ st Fort F.), Spedalieri J., Laverone L., Calderoni M., Scorza C., Giandonato M., Misuraca G., Curatolo D. (dal 24′ st Santi P.), Semprini M. (dal 24′ st Montini M.), Pinzi R.. A disposizione: Benkhalqui M. O., De Pascalis D., Fontana T., Furlanetto A. (Portiere), Grassi L., Mancini A. (Portiere), Palmucci S., Pistolesi F., Vessella M.

Ammonizioni: al 19′ pt Celia R. (Spal), al 7′ st Arena M. (Spal), al 35′ st Bruscagin M. (Spal) al 37′ pt Spedalieri J. (Fermana), al 43′ pt Calderoni M. (Fermana), al 27′ st Misuraca G. (Fermana), al 33′ st Pinzi R. (Fermana), al 43′ st Montini M. (Fermana).

