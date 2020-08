Video/ Spal Fiorentina (1-3) gol e highlights: Iachini chiude bene (Serie A)

Il video con i gol e gli highlights di Spal Fiorentina 1-3 ci mostra la vittoria esterna dei viola che chiudono la stagione a centro classifica dopo essere rimasti a lungo invischiati nella lotta per non retrocedere. Per il prossimo campionato l’obiettivo di patron Commisso è rinforzare ulteriormente la rosa e riportarla ai fasti di qualche anno fa, quando lottava costiachiniantemente per un posto nelle coppe europee. Termina con una sconfitta l’annata da incubo dei ferraresi che dopo due salvezze consecutive tornano in Serie B, troppo frettoloso il benservito dato a Semplici con Di Biagio che non ha saputo risollevare la squadra dall’ultimo posto, solamente il Pescara nel 2016-2017 fece meno punti. Gara che ha fornito pochissimi spunti sul piano tecnico con le due squadre che non hanno di certo disputato la partita della vita, complice il caldo soffocante che ha contribuito a tenere i ritmi bassi per tutti i novanta minuti. Gli ospiti rompono gli indugi con Duncan che alla mezz’ora del primo tempo porta avanti i gigliati, poi raggiunti dalla sassata di D’Alessandro che dà vita a una lunga fase di equilibrio spezzata solamente nei minuti finali dalla zuccata vincente di Kouamé. Nel recupero Bonifazi falcia Chiesa nel tentativo di toccare il pallone, rigore sacrosanto e come al solito Pulgar dagli undici metri si rivela un cecchino implacabile. Non sono bastati i 202 centimetri di Thiam alla SPAL per tenere la porta inviolata ed evitare il KO numero 28, solamente il Benevento due anni fa ne perse di più (29). Ufficiale l’ingaggio di Pasquale Marino che avrà il compito di traghettare nuovamente gli estensi verso la massima categoria, sebbene non sia molto incoraggiante il precedente di Frosinone quando fallì l’obiettivo dopo aver mancato la promozione diretta per un solo punto.

VIDEO SPAL FIORENTINA: IL TABELLINO

SPAL (3-5-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi; D’Alessandro (87′ Tunjov), Missiroli, Murgia (62′ Strefezza), Dabo, Fares (81′ Salamon); Valoti (81′ Di Francesco); Cuellar (61′ Horvath). All. Luigi Di Biagio.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Agudelo (55′ Kouamé), Pulgar, Duncan (90’+5′ Terzic), Venuti (66′ Sottil); Vlahovic (66′ Cutrone), Chiesa (90’+5′ Dalle Mura). All. Giuseppe Iachini.

ARBITRO: Alessandro Prontera (sez. di Bologna).

AMMONITI: Fares (S), Chiesa (F).

RECUPERO: 3′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 30′ Duncan (F), 39′ D’Alessandro (S), 89′ Kouamé (F), 90’+4′ Pulgar (F).

VIDEO SPAL FIORENTINA





