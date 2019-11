Video/ Spal Genoa (1-1): highlights e gol, Sturaro risponde a Petagna (Serie A)

Il video con gli highlights e i gol di SPAL Genoa 1-1 è l‘ennesima conferma dell’immensa bravura di Radu che soprattutto nel primo tempo si è reso protagonista assoluto con un paio di parate da copertina nei confronti di Sala e Reca che ancora si mangiano le mani per le palle gol neutralizzate dal portiere rumeno che fa sempre più gola ai grandi club che ormai hanno messo gli occhi su di lui. Le sue prodezze però non sono bastate a regalare i tre punti ai grifoni che all’inizio del secondo tempo vanno sotto per un calcio di rigore trasformato da Petagna, grave leggerezza di Criscito che interviene fallosamente su Missiroli quando la palla stava ormai per uscire, da un difensore della sua esperienza non dovrebbe mai commettere questi errori. Il vantaggio degli estensi è durato però pochissimo, i tifosi sugli spalti del Mazza stanno ancora esultando quando Ghiglione fa partire un cross chirurgico per la testa di Sturaro che festeggia il suo ritorno in campo con il gol che ristabilisce la parità sul terreno di gioco. Finisce in tutt’altra maniera la gara del rientro per Di Francesco che è costretto ad alzare bandiera bianca dopo un duro scontro con Romero, speriamo sia solo una contusione per il figlio di Eusebio che veniva da due mesi di stop e un altro infortunio sarebbe devastante per il morale del numero 31 di Semplici. Che con questo pareggio probabilmente ci fa ben poco, contro una diretta rivale per la salvezza i tre punti sarebbero stati decisamente più pesanti, la classifica resta deficitaria per i ferraresi sempre al penultimo posto con un solo punto in più del Brescia, stesso discorso per la squadra di Thiago Motta che resta in piena zona retrocessione e adesso si trovano pure alle spalle della Sampdoria che con Ranieri ha ricominciato a marciare dopo un inizio di campionato traumatico.

LE DICHIARAZIONI

Il primo a parlare dopo il triplice fischio è Stefano Sturaro, autore del gol che ha ristabilito la parità al Mazza: “Sono contento soprattutto della prestazione e di come ha risposto il ginocchio, è da poche settimane che sono tornato ad allenarmi regolarmente e il mister mi ha fatto una bella sorpresa schierandomi dal primo minuto, mai mi sarei immaginato di ritrovare il gol così presto. Non manca un po’ di dispiacere perché con un po’ più di lucidità potevamo vincerla. Thiago Motta ha una grandissima personalità, ci dà sicurezze, idee e una gran voglia di lavorare e sacrificarci per i compagni, per uscire da questa brutta situazione dobbiamo dare il massimo senza se e senza ma”. Ecco come l’allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, ha commentato la gara dei suoi: “In difesa eravamo con gli uomini contati e mi sono dovuto inventare la formazione all’ultimo momento, direi che ce la siamo cavata egregiamente fino al gol subito, sapevamo di affrontare un avversario valoroso come il Genoa, sia sul piano tattico che su quello fisico abbiamo fatto la nostra parte, peccato che ci siamo fatti raggiungere così presto, stavamo ancora esultando quando Sturaro ci ha punito. Abbiamo accusato il colpo e ci siamo disuniti, questo non dovrebbe mai accadere, bisogna gestire meglio il risultato e leggere il meno possibile i giornali che ci distraggono. Di Francesco? Non dovrebbe essere nulla di grave, già ne ha passate tante e un ennesimo infortunio sarebbe una vera disgrazia per lui”. Nel post-partita è intervenuto anche il tecnico del Genoa, Thiago Motta: “Abbiamo un grandissimo portiere che anche stasera ha compiuto egregiamente il suo dovere, la squadra si è comportata molto bene su un campo difficile prestando sempre la massima attenzione pure nelle situazioni più pericolose. Ci prendiamo volentieri questo punto ma dobbiamo assolutamente affrettare il passo, le altre squadre non ci aspetteranno di certo e sta a noi fare il salto di qualità e toglierci dalla zona retrocessione, le posizioni che ci competono sono ben altre. Sono molto contento per Sturaro, si meritava una chance e mi ha fatto un enorme piacere vederlo segnare il gol del pari”.

VIDEO SPAL GENOA, HIGLHIGHTS E GOL





