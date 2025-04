VIDEO SPAL GUBBIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Il primo tempo di Spal Gubbio rispecchia quelle che erano le aspettative alla vigilia del match, una squadra che domina nel possesso palla, non a caso i padroni di casa che hanno avute le percentuali più alte in questa statistica. Ma bisogna aspettare molto prima della vera occasione da gol che ha portato il risultato sull’1-0.

Non a caso infatti gli umbri si sono distinti per una difesa ad oltranza da manuale solo che mancava il contropiede per suggellare la bella prestazione. Occasione che non è arrivata e alla fine Arena si sgancia dal trio di difensori andando a creare superiorità numerica e segna cosi la rete che dava il vantaggio alla Spal.

VIDEO SPAL GUBBIO, IL SECONDO TEMPO

La SPAL batte il Gubbio con un netto 3-0 al termine di una gara solida e ben gestita. I padroni di casa partono forte già nel primo tempo, trovando il vantaggio grazie ad Arena: il difensore si sgancia dalla linea arretrata, si inserisce in area avversaria e, libero da marcature, insacca con precisione. Nella ripresa la SPAL continua a spingere e raddoppia con Parigini, bravo a smarcarsi all’interno dell’area e a trovare il gol con una conclusione precisa.

Il Gubbio prova a reagire ma fatica a costruire gioco, rimanendo spesso schiacciato nella propria metà campo. Nel finale c’è gloria anche per Spine, che chiude definitivamente i conti siglando il terzo gol con una bella azione personale. Vittoria netta e meritata per la SPAL, mentre il Gubbio non è mai riuscito a impensierire seriamente la retroguardia avversaria.

VIDEO SPAL GUBBIO: GOL E HIGHLIGHTS