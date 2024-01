Video/ Spal Juventus Next Gen (1-3) gol e highlights: Damiani, raddoppio decisivo! (Serie C, 28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAL JUVENTUS NEXT GEN: LA SINTESI

Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara la Juventus Next Gen supera in trasferta la Spal per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Brambilla cominciano molto bene la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio subito all’11’ grazie alla rete messa a segno da Guerra, bravo a capitalizzare al volo l’assist offertogli dal suo compagno Comenencia.

I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono riuscendo anche trovare il gol del raddoppio al 21′ per merito di Damiani, ancora su suggerimento di Comenencia. I padroni di casa guidati dal tecnico Colucci reagiscono ed accorciano le distanze con il gol di Rabbi, liberato da Collodel, al 28′. Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto sul finire della frazione di gioco precedente e gli estensi calciano alto di nuovo con Rabbi al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro la Juve chiude i conti con il tris realizzato da Cerri, con l’aiuto di Guerra, al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Nigro, proveniente dalla sezione di Prato, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Collodel, Buchel e Bassoli da un lato, Stramaccioni dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono alla Juventus Next Gen di salire a quota 27 nella classifica del girone B della Serie C mentre la SPAL non si muove, rimanendo ferma a 21 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAL JUVENTUS NEXT GEN: IL TABELLINO

SPAL-Juventus Next Gen 1 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 11′ Guerra(J); 21′ Damniani(J); 28′ Rabbi(S).

Assist: 11′, 21′ Comenencia(J); 28′ Collodel(S).

SPAL (4-4-2) – Galeotti; Fiordaliso, Valentini, Bassoli, Tripaldelli; Rao, Buclel, Collodel, Maistro; Zilli, Rabbi. A disposizione: Alfonso, Meneghetti, Del Favero, Bruscagin, Contiliano, Antenucci, Orfei, Parravicini, Saiani, Iglio, Dalmonte Dumbravanu, Edera, Puletto. All.: Colucci.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3) – Daffara; Savona, Stramaccioni, Poli; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Da Graça, Guerra. A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Cerri, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Valdesi, Stivanello, Turicchia, Perotti, Anghelè, Bonetti. All.: Brambilla.

Arbitro: Mattia Nigro (sezione di Prato).

Ammoniti: 17′ Collodel(S); 71′ Buchel(S); 81′ Stramaccioni(J); 82′ Bassoli(S).

