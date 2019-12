Video/ Spal Lecce (5-1): highlights e gol. Che manita per Semplici! (Coppa Italia)

Il video di Spal Lecce ci parla di un 16esimo di finale di Coppa Italia senza storia, terminato con il risultato finale di 5-1. Gli estensi passano in vantaggio al minuto numero 18 grazie a una bella progressione in area di rigore di Igor. Il terzino brasiliano salta due giocatori e insacca alle spalle di Vigorito, siglando il suo primo gol in Italia. Il raddoppio è di pregevole fattura con Alberto Paloschi che si sblocca quest’anno grazie a un tocco sotto, sfruttando l’occasione concessa da Leonardo Semplici che lo schierava in campo appena per la quinta partita quest’anno. Al minuto 31 ci pensa Alessandro Murgia a sigillare la partita con un bel tiro da fuori. Non sazia la Spal prima dell’intervallo segna ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Thiago Cionek schiaccia di testa libero al centro dell’area di rigore. Nella ripresa c’è spazio per la rete della bandiera per i salentini, arrivata con un tiro da fuori deviato di Imbula. Nel finale segna l’altro veterano di giornata Sergio Floccari.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Spal Lecce andiamo a leggere le dichiarazioni post partita. Sergio Floccari è stato fermato a bordocampo alla fine del match da Rai Sport: “Siamo davvero molto contenti perché abbiamo affrontato la partita nel modo migliore. Si tratta di un risultato questo che ci dà molta fiducia per il proseguo del campionato. Siamo in un momento del campionato difficile, ma la squadra ci crede ed è viva”. Si parla anche della sfida salvezza di domenica contro il Brescia: “Abbiamo una partita molto importante contro le rondinelle. E’ uno scontro diretto e ci dobbiamo preparare molto bene. Sappiamo di affrontare una squadra che verrà a Ferrara con grande determinazione. Noi però abbiamo le nostre armi e ce la vogliamo giocare”.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Missiroli, Murgia, Jankovic (63′ Valoti), Reka (69′ Kurtic); Paloschi, Floccari (87′ Cuellar). In panchina: Thiam, Letica, Valdifiori, Moncini, Petagna, Salamon, Cannistra, Tunjov, Mastrilli. All. Leonardo Semplici.

LECCE (4-2-3-1): Vigorito; Benzar (57′ Fiamozzi), Riccardi, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione (57′ Majer), Imbula; Dubickas, Lo Faso (75′ Maselli), Vera; Lapadula. In panchina: Bleve, Lucioni, Falco, Shakhov, Monterisi, La Mantia, Gallo, Babacar, Rimoli. All. Fabio Liverani.

