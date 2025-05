VIDEO SPAL MILAN FUTURO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal sconfigge per 2 a 0 il Milan Futuro conquistando la salvezza in Serie C nel ritorno dei playout. Nel primo tempo i biancazzurri sembrano cominciare l’incontro in maniera davvero arrembante sebbene l’estremo difensore ospite Nava non si lascia affatto cogliere di sorpresa dalla soluzione provata da Parigini già verso il 9′.

Gli uomini guidati dal tecnico Francesco Baldini insistono e spezzano quindi l’equilibrio al 22′ quando Awua ruba un possesso e serve poi anche l’assist a Molina per il gol del vantaggio. Il numero 5 ed il 25 tornano a mettere i brividi alla retroguardia avversaria anche al 38′ firmando la rete dell’immediato raddoppio al 38′, chiudendo virtualmente in conti prima dell’intervallo poichè Camporese al 45’+4′ e Traorè al 45’+5′ non hanno successo per i rossoneri nel recupero.

In apertura di secondo tempo Galeotti dice no pure a Sia al 56′. Nel finale Ntenda sostituisce l’infortunato Mignanelli al 70′ sebbene l’episodio non rallenti i padroni di casa che collezionano nuove occasioni fallite con Awua all’85’, D’Orazio all’87’ ed Antenucci al 90’+2′.

Questo successo netto concretizzatosi fra le mura amiche permette alla Spal di festeggiare la salvezza al termine della stagione 2024/2025 sapendo di poter giocare ancora nel girone B. Il Milan Futuro paga invece molto cara la sconfitta rimediata in trasferta venendo condannato alla retrocessione in Serie D, torneo a cui si iscriverà per la prossima annata calcistica.

VIDEO SPAL MILAN FUTURO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS