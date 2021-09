Video/ Spal Monza (1-1) highlights e gol: a Colombo risponde Augusto (Serie B)

VIDEO SPAL MONZA (1-1): PAREGGIO AL MAZZA DI FERRARA

In una calda giornata di settembre, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara va in onda la terza giornata di Serie B. Spal e Monza si sfidano per un posto tra i vertici del campionato. I primi minuti sono tutti di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 in prestito secco dal Milan. Al secondo minuto il bomber spallino ci prova in contropiede: servito perfettamente in profondità, dopo una grande azione corale, l’attaccante sbaglia il controllo e sciupa una grande opportunità. Chance, però, che al tredicesimo non fallisce: grande spunto di Latte Lath, che prova una combinazione in area di rigore, ma la palla dopo un rimpallo carambola sui piedi del numero 9, che tutto solo insacca in rete. È il gol del vantaggio, che scalda tutto l’ambiente di casa. Al 27’, sulle ali dell’entusiasmo, Latte Lath prova la girata da cineteca: la sua rovesciata termina tra le braccia del portiere monzese. Pochi minuti più tardi il Monza prova gli squilli con Carlos Augusto (il suo tiro termina alto) e con Gytkjaer (gol annullato).

La ripresa inizia con degli spunti della squadra di mister Stroppa. Dopo numerosi sussulti nei primi minuti di gioco, l’azione chiave arriva al minuto numero 54’: a pareggiare i conti ci ha pensato Carlos Augusto, esterno sinistro della squadra lombarda. Il traversone per la rete del brasiliano arriva dalla fascia destra, Mazzitelli lo serve perfettamente e l’autore del gol anticipa seccamente difesa e portiere. Un gol che spezza il match e che fornisce le giuste energie psicologiche agli ospiti per gestire gli assalti dei padroni di casa. Un pareggio finale, dunque, che sta bene ad entrambe le squadre: in classifica ora il Monza si porta a 5, l’Empoli a quota 4.

VIDEO SPAL MONZA: IL TABELLINO

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli (38′ st Celia); Viviani, Esposito (27′ st Da Riva); Seck (10′ st Crociata), Mancosu, Latte Lath (38′ st Piscopo); Colombo (27′ st Melchiorri). All. Clotet. A disp.: Seculin, Pomini, Mora, Spaltro, Coccolo, Heidenreich, D’Orazio

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pedro Pereira (34′ st Sampirisi), Mazzitelli (26′ st Brescianini), Barberis, Colpani (34′ st Valoti), Carlos Augusto; Mota Carvalho (39′ st D’Alessandro), Gytkjaer (26′ st Ciurria). All. Stroppa. A disp.: Sommariva, Machin, Barillà, Bettella, Antov, Paletta, Pirola

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Marcatori: 13’ Colombo (S) 9’ st C. Augusto (M).

Ammoniti: Colpani (M), Viviani (S), Brescianini (M).

