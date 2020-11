Video/ Spal Monza (2-0): highlights e gol. Marino vola agli ottavi di finale!

VIDEO SPAL MONZA: LA PARTITA AL MAZZA

Nell’anticipo del quarto turno per la Coppa Italia, è la Spal di Mister Marino a centrare la qualificazione agli ottavi di finale, superando col risultato di 2-0 il Monza di Brocchi (oggi sostituito dal vice Lazzarini). Andando ad esaminare le azioni salienti della sfida di Coppa, con l’ausilio del video di Spal Monza, possiamo dire che la partita si fa fin dal via subito frizzante. Sono solo pochi minuti di gioco infatti prima delle prime occasioni da gol, con Marin per i brianzoli e poi Esposito e Strefezza per la compagine estense, subito protagonisti: è poi al 16’ che arriva una nuova preziosa occasione per i biancazzurri con Brignola, il cui colpo di testa finisce per pochi centimetri lontano dallo specchio. Dopo un avvio scoppiettante però ecco che il match attraversa una fase di stanca: è solo nel finale del primo tempo che il Monza comincia a crescere e al 44’ sfida pure la rete con Colpani. Nel secondo tempo, Marino mescola le carte per dare maggiore sprint alla partita: e la mossa ha successo. Fin da subito la Spal si rende più pericolosa e al 62’ ha l’occasione di trovare il vantaggio, grazie al penalty concesso dalla direzione arbitrale per fallo di Scaglia su Paloschi: dal dischetto sempre Paloschi non sbaglia e gli estensi volano in vantaggio. La rete per non pare bastare, e la Spal torna subito all’attacco e con Castro sfiora il raddoppio dopo cinque minuti: si attenderà però il 75’ perchè la seconda rete dei biancazzurri arrivi su firma di Brignola. Il Monza pare subire lo strapotere avversario, almeno fino agli ultimi dieci minuti, dove i brianzoli trovano maggiore spazio: si segnala allora l’occasione da gol di Gitkjaer, ma la conclusione termina a lato. E’ l’ultima emozione della partita e al triplice fischio finale è grande festa per la Spal, che strappa così il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove incontrerà il Sassuolo.

IL TABELLINO

SPAL-Monza 2-0

Marcatori: 16’ st rig. Paloschi, 30’ st Brignola

SPAL: Thiam, Missiroli, Murgia, Sernicola, Castro (32’ st Valoti), Okoli (1’ st Tomovic), Seba Esposito (1’ st Paloschi), Spaltro, Strefezza (37’ st Seck), Sala, Brignola (32’ st Dickmann). A disp.: Galeotti, Gomis, Salamon, Tunjov, Moro, Jankovic. All.: Marino

Monza: Di Gregorio, Fossati, Scaglia, Barillà (22’ st Armellino), Maric (22’ st Gytkjaer), Colpani (27’ st D’Errico), Sampirisi, Lepore, Marin, Pirola, Machin. A disp.: Sommariva, Rubbi, Donati, Bellusci, Barberis, Bettella, Augusto, Lombardi, Saio. All.: Lazzarini

Arbitro: Piccinini di Forlì Assistenti: Perrotti di Campobasso e Trinchieri di Milano Quarto uomo: Aureliano di Bologna

Note: ammoniti Barillà, Strefezza, Okoli

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SPAL MONZA (da Raiplay)



© RIPRODUZIONE RISERVATA