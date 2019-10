Video/ Spal Napoli (1-1): highlights e gol. Semplici ferma Ancelotti (Serie A)

Grazie al video di Spal Napoli ci troviamo di fronte a due squadre che pareggiano al termine di una gara molto vibrante al “Mazza” e in cui nel primo tempo hanno giocato ad armi pari, botta e risposta, meritando entrambe di chiudere in vantaggio. Nella ripresa la maggior classe degli ospiti è venuta fuori e gli Ancelotti boys possono recriminare per un palo colto dal neo entrato Fabian Ruiz. Guardando alle statistiche elaborate nel post match si nota infatti come i partenopei abbiamo tenuto più a lungo il pallone (60% contro il 40% degli estensi), tirando anche di più con 9 conclusioni totali a 5. Parità invece dal punto dei calci d’angolo conquistati, quattro a testa, e pure delle punizioni con un leggero predominio spallino (19 a 18): a livello di parate, Berisha ne ha effettuate 3 contro le 2 di Ospina, una delle quali si è rivelata però decisiva per salvare il pareggio. Infine, se si va ad analizzare il dato relativo ai passaggi totali completati, qui il Napoli scava un abisso rispetto agli avversari: 510 a 210 a favore degli azzurri, mentre guardando al numero di attacchi sferrati da ambo le compagini si vede come quelli napoletani siano stati 123, di cui 62 pericolosi, a fronte dei soli 70 della Spal (25 pericolosi) che però non solo ha segnato un gol come gli ospiti ma ha rischiato di capitalizzarli meglio sfiorando pure il secondo in almeno due circostanze.

LE DICHIARAZIONI

In attesa del video di Spal Napoli andiamo a vedere le dichiarazioni a DAZN prima della consueta conferenza stampa sono stati i tecnici delle due squadre. Commentando il risultato ottenuto al termine di un’altra settimana caratterizzata dagli spifferi circa la propria panchina, Leonardo Semplici, mister dei ferraresi, si è detto contento per il pari: “Siamo felici dato che abbiamo giocato contro una delle squadre più forti e poi siamo stati bravi a soffrire fino all’ultimo momento” ha detto, includendo nella sofferenza finale pure il caldo pubblico del “Mazza”. “Noi oggi volevamo tenere alta la nostra linea e il risultato ci conforta: stiamo facendo un nuovo gruppo e con una nuova identità e questo risultato ci tornerà utile per la salvezza” ha concluso Semplici accennando pure alla mini riunione avuta coi suoi a fine gara. Sull’altro versante Carlo Ancelotti, coach del Napoli, ha fatto fatica a nascondere l’amarezza per un pareggio che impedisce al Napoli di accorciare su Juventus e Inter: “La prestazione da parte nostra c’è stata e non abbiamo mai perso lucidità: noi dobbiamo sempre giocare con grande intensità” ha commentato il tecnico, ricordando che gli azzurri hanno avuto diverse occasioni soprattutto nel secondo tempo e quindi il Napoli ha poco da rimproverarsi. “Purtroppo con gli spazi così stretti è sempre difficile uscire con delle giocate di qualità ma forse potevamo sfruttare maggiormente i cross alti” ha aggiunto Ancelotti pur facendo i complimenti alle sue due torri Milk e Llorente per come hanno interpretato la gara nel finale.

GLI HIGHLIGHTS





