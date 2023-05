Video/ Spal Parma (0-1) gol e highlights: gli estensi retrocedono in serie C

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL PARMA: VAZQUEZ CONDANNA GLI SPALLINI!

La Spal saluta ufficialmente la serie B dopo la sconfitta in casa contro il Parma che vince grazie ad un calcio di rigore di Vazquez. Dalle Mura commette fallo su Man e prende il giallo dopo appena due minuti di gara. Bernabè ci prova su punizione ma centra la barriera. La Spal riparte in contropiede palla a Dickmann che non trova la porta. Vazquez ci prova da fuori area, Pomini respinge la minaccia. Si ferma Ansaldi che si accascia al suolo, al suo posto entra Coulibaly. Errore di Chichizola in uscita, Meccariello serve Dalle Mura, tiro a botta sicura con Moncini e Chicizola che salvano sulla linea. Grandissima punizione di Maistro che trova la grande risposta di Chichizola. Spal che sta attaccando a testa bassa, in grande difficoltà il Parma. Termina la prima frazione di gara.

Diretta/ Spal Parma (risultato finale 0-1) streaming video tv: estensi in serie C

Ci prova Maistro, bravo Delprato nella chiusura. Vazquez in mezzo, Varnier chiude in angolo. Sohm ci prova da fuori area, palla che esce di pochissimo. Mihaila si libera di un difensore e calcia, reattivo Pomini. Moncini parte in contropiede, il centravanti spreca calciando tra le braccia di Chichizola. Zanimacchia la mette in mezzo, velo di Mihaila e tiro di Sohm, salva sulla linea Meccariello! Palo colpito da Zanimacchia, nell’azione successiva fallo di Meccariello su Camara, rigore per il Parma! Calcia Vazquez che non sbaglia! Con questo risultato gli estensi sono in serie C. Lancio di petardi dei tifosi della Spal, gioco momentaneamente fermo. Si riprende a giocare. Sette i minuti di recupero. Ci prova Rossi, il portiere avversario esce dai pali e blocca. Ci prova Parravicini, palla fuori. Fiordaliso ci prova di testa, sfera fuori. Termina il match, la Spal retrocede in serie C.

Video/ Palermo Spal (2-1) gol e highlights: rosanero in piena zona play-off

VIDEO GOL SPAL PARMA, IL TABELLINO

SPAL (4-3-2-1): Pomini; Dickmann (dall’83’ Fiordaliso), Varnier, Meccariello, Dalle Mura (dal 70′ Celia); Contiliano (dall’83’ Parravicini), Prati, Maistro; Tunjov (dal 59′ Rossi), Rauti (dal 71′ Fetfatzidis); Moncini.

A disposizione: Brazao, Zanellato, Arena, La Mantia, Peda, Puletto, Rabbi.

Allenatore: Massimo Oddo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi (dal 17′ Coulibaly); Estevez, Bernabé (dal 46′ Camara); Man (dal 58′ Zanimacchia), Sohm, Benedyczak (dal 58′ Mihaila); Vazquez (dall’81’ Bonny).

A disposizione: Santurro, Corvi, Balogh, Charpentier, Juric, Circati, Inglese.

Allenatore: Fabio Pecchia.

Diretta/ Palermo Spal (risultato finale 2-1): rosanero in zona play-off

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Ammoniti: Dalle Mura (S), Camara (P), Zanimacchia (P).

Marcatori: 75′ rig. Vazquez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA