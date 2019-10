Video/ Spal Parma (1-0): highlights e gol, Petagna risolleva gli estensi (Serie A)

Il video con i gol e gli highlights di Spal-Parma 1-0 ci mostra come gli estensi hanno trovato la seconda vittoria in campionato. Arrivano tre punti importantissimi per la squadra allenata da Leonardo Semplici che nelle precedenti sei gare aveva ottenuto un solo successo – sempre in casa – contro la Lazio e in caso di ulteriore KO l’avventura del tecnico artefice della doppia promozione dalla C alla A sarebbe giunta ai titoli di coda. Invece con una grande reazione d’orgoglio e di un’immensa prova di carattere i ferraresi hanno fatto capire a tutti che nelle ultime due stagioni non si sono salvati per puro caso. Ancora una volta l’uomo della provvidenza per la SPAL si chiama Andrea Petagna: terzo gol in campionato per l’ex-centravanti dell’Atalanta (che a Bergamo più di qualcuno rimpiange nonostante sia stato adeguatamente rimpiazzato con gente come Zapata e Muriel) che alla mezz’ora del primo tempo, su un tiro sporco di Strefezza, ribadisce il pallone in rete alle spalle di Sepe – poi bravissimo a tenere i crociati a galla con due grandi parate su Missiroli e Floccari. Strefezza nei 70 minuti in cui ha giocato è stato sicuramente tra i migliori in campo, poi una simulazione in area gli costa il secondo giallo e di conseguenza il rosso. In dieci uomini Leonardo Semplici è costretto a coprirsi e a sacrificare i suoi attaccanti, per sua fortuna il Parma ha le polveri bagnate con Gervinho, Kulusevski e Inglese (entrato in corso d’opera, come già accaduto nell’ultimo Monday Night contro il Torino) incapaci di far male a Berisha e alla retroguardia avversaria. Dopo due vittoria di fila si ferma la corsa dei ducali mentre riparte quella degli estensi che ora devono rincorrere quella continuità di rendimento che gli consentirà di allontanarsi definitivamente dagli ultimi posti della classifica.

VIDEO SPAL PARMA: LE DICHIARAZIONI

Il primo a parlare dopo il triplice fischio dell’arbitro Guida è Simone Missiroli: “Questa vittoria è una liberazione, le qualità tecniche ce le abbiamo sempre avute, dovevamo solo sbloccarci mentalmente. Avevamo in mano la partita, l’espulsione di Strefezza ci ha complicato le cose ma non abbiamo mai perso la testa e il controllo della situazione. Il campionato è ancora lunghissimo, meno male che arriva la sosta. Avrei tanto voluto segnare un gol per dedicarlo a Squinzi che è stato il mio patron per sette anni ma Sepe me lo ha impedito, mando un fortissimo abbraccio a tutta la famiglia”. Roberto D’Aversa commenta il KO dei suoi senza cercare attenuanti e giustificazioni: “Sconfitta che fa male, nei prossimi giorni analizzeremo nel dettaglio cosa è andato storto. Di certo gli avversari si sono impegnati di più, abbiamo fatto troppo poco per tornare a casa con i tre punti. Anche con l’uomo in più non siamo riusciti ad attaccare e a lasciare il segno, prestazione insufficiente sotto tutti gli aspetti”. Era da tempo che non vedevamo Leonardo Semplici così sollevato: “Quanto ho sudato oggi, ho perso parecchi chili anche se in realtà penso di averne bisogno. Scherzi a parte, vittoria importante contro una squadra ostica e di valore, siamo partiti con il piede giusto e in campo abbiamo sempre tenuto l’approccio giusto per tutti i novanta minuti. Se giocheremo sempre con questa cattiveria possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dopo due anni di Serie A tutti si aspettano grandi cose da noi, per quanto ci riguarda l’obiettivo primario è la terza salvezza consecutiva, rispetto alle precedenti stagioni abbiamo incontrato qualche problematica in più ma non è mai mancata da parte nostra la voglia di lavorare duramente e metterci in discussione. Di certo gli infortuni di Di Francesco, Fares e D’Alessandro non ci hanno aiutato ma non devono diventare un alibi per le sconfitte”.