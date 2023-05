Video/ SPAL Perugia (1-1) gol e highlights: un calcio di rigore decide la partita

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL PERUGIA: NULLA DI FATTO!

Spal Perugia, gara sulla carta molto equilibrata ma nei fatti in discesa per la squadra ospite. Nonostante il 3-5-2 a trazione posteriore scelto per l’occasione, il Perugia trova subito la rete con l’esterno destro Casasola. L’azione ha visto il terzino a tutta fascia stringere verso il centro e un passaggio al bacio di Lisi ha permesso all’esterno di andare in rete. Da quel momento in poi la Spal ha provato invano di attaccare, visto che la squadra sembra molto sterile da un punto di vista offensivo, nonostante in campo sia posizionata bene. Probabilmente i recenti cambi di allenatore non hanno fato bene ai ragazzi che adesso sentono molto di più la pressione.

Fischio che decreta la fine del primo tempo di Spal Perugia, gara in cui i padroni assoluti sono i giocatori ospiti. Infatti la SPAL continua a non produrre gioco e in questi primi quarantacinque minuti, nonostante avesse il possesso palla dalla loro, i giocatori non sono riusciti a concretizzare nessuno dei tre tiri in porta tentati finora. Perugia che invece ha sprecato molto, soprattutto con i due attaccanti Luparini e Di Serio. I due combinano molto assieme ma sottoporta rimangono molto leziosi, non stupisce che il goal che sta decidendo la partita venga dai piedi di un centrocampista infatti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL PERUGIA: IL SECONDO TEMPO

Spal Perugia, dopo una prima frazione di gioco altamente mediocre per i padroni di casa arriva in questa metà l’episodio che potrebbe riportare in corsa la squadra emiliana. Kouan nella sua area di rigore atterra Di Servo. Nessun dubbio per l’arbitro che fischia prontamente il calcio di rigore. Dal dischetto va Moncini che spiazza il portiere avversario mettendo la palla a destra, mentre il portiere invece si butta a sinistra. Tutto da rifare dunque per gli ospiti che si vedono cosi sfumare tre punti importanti per il loro campionato.

Termina Spal Perugia, gara che termina con pochi tiri, poche azioni, una partita deludente sul finale che infatti lascia il posto all’agonismo più sfrenato e i numerosi cartellini gialli tirati fuori dall’arbitro ne sono una prova intangibile. Unico tiro pericoloso viene dai padroni di casa che con La Mantia trova un ottimo spiraglio per un goal che però viene bloccato dalle mani del portiere. Il Perugia essendo stato tutta la partita in vantaggio fino al rigore non è riuscito poi a ricompattarci e ad attaccare con fiducia, la stessa fiducia che si è persa minuto dopo minuto fino al fischio finale. Bisognerà lavorare molto sull’atteggiamento per evitare che la lotta alla Serie A non diventi un incubo.

VIDEO GOL SPAL PERUGIA, IL TABELLINO

SPAL: Zanellato N. (dal 1′ st Fetfatzidis G.), Fetfatzidis G., Rossi G., Fiordaliso A., Varnier M., Alfonso E. (Portiere), Dickmann L. (dal 25′ st Fiordaliso A.), Arena M. (dal 25′ st Varnier M.), Dalle Mura C., Tripaldelli A., Contiliano N., Prati M., Maistro F., Nainggolan R. (dal 11′ pt Zanellato N.), La Mantia A. (dal 13′ st Rossi G.), Moncini G.. A disposizione: Celia R., Murgia A., Peda P., Pomini A. (Portiere), Rabbi S., Rauti N., Tunjov G. Allenatore: Oddo M..

PERUGIA: Paz Y., Olivieri M., Sgarbi F., Bartolomei P., Di Carmine S., Furlan J. (Portiere), Rosi A. (dal 21′ st Olivieri M.), Curado M., Struna Al., Casasola T., Iannoni E. (dal 31′ st Bartolomei P.), Santoro S., Kouan C. (dal 21′ st Sgarbi F.), Lisi F. (dal 15′ st Paz Y.), Luperini G., Di Serio G. (dal 31′ st Di Carmine S.). A disposizione: Abibi A. (Portiere), Angella G., Cancellieri D., Ekong E., Gori S. (Portiere), Matos, Vulic M. Allenatore: Castori F..

Reti: al 18′ st Moncini G. (Spal) al 12′ pt Casasola T. (Perugia) .

Ammonizioni: al 7′ pt Arena M. (Spal), al 44′ pt Zanellato N. (Spal), al 44′ st Maistro F. (Spal) al 2′ pt Kouan C. (Perugia), al 14′ st Lisi F. (Perugia), al 30′ st Di Serio G. (Perugia).

