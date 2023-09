Video/ Spal Perugia (1-2) gol e highlights: Vazquez regala i tre punti agli umbri (15 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL PERUGIA: VITTORIA IN RIMONTA DEGLI OSPITI!

Il Perugia supera la Spal in rimonta al Mazza grazie alla rete di Vazquez. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Valentini! La sblocca la Spal! Tuffo di testa del difensore che sbuca dietro Vulikic e supera Adamonis. Bel cross di Cancellieri, la difesa della Spal non riesce a liberare in tempo ma per fortuna non ci sono guai. Antenucci parte in contropiede e prova a servire Siligardi, sbagliata la misura. Perugia ad un passo dal pari! Errore di Bruscagin che regala la sfera a Vasquez, di esterno non trova la porta. Ci prova Vazquez, tiro che non impensierisce il portiere avversario.

Cancellieri crossa in mezzo, il difensore del Perugia evita guai peggiori appoggiando dietro al portiere. Iannoni! La riprende il Perugia! Mezzoni serve in area il compagno di squadra, Del Favero perde il tempo nell’uscita e subisce il gol. Vazquez! La ribalta il Perugia in due minuti di gara! Kouan cerca Lisi che non riesce ad agganciarla, arriva Vazquez che scarica con violenza in porta. Termina una prima frazione ricca di emozioni con il Perugia brava a ribaltarla.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPAL PERUGIA, IL SECONDO TEMPO

Ci prova Siligardi, palla altissima. Vazquez in mezzo, ci arriva Iannoni che di testa non trova la porta. Spal che attacca a testa bassa a caccia del pari. Seghetti calcia a botta sicura ma Carraro si frappone e salva! Cinque i minuti di speranza per la Spal. Ricci calcia e per poco Del Favero non combina la frittata, si salva l’esteremo difensore. Termina il match del Mazza, vincono gli umbri.

VIDEO SPAL PERUGIA, IL TABELLINO

Spal (4-3-3): Del Favero; Bruscagin, Valentini, Arena (45’ st Orfei), Tripaldelli; Parravicini (6’ st Bertini), Carraro, Maistro (20’ st Rabbi); Siligardi (20’ st Rosafio), Antenucci, Rao (1’ st Dalmonte). A disp: Alfonso, Meneghetti, Peda, Breit, Celia, Fiordaliso, Contiliano, Collodel, Iglio, Puletto. All. Di Carlo

Perugia (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri (30’ st Dell’Orco); Iannoni (30’ st Acella), Bartolomei, Kouan; Matos (45’ st Bozzolan), Vazquez (20’ st Ricci), Lisi (30’ st Seghetti). A disp: Abibi, Morichelli,, Ebnoutalib, Giunti, Torrasi, Bezziccheri. All. Baldini

Reti: 7′ pt Nahuel Valentini (Spal), 41′ pt Edoardo Iannoni (Perugia), 45′ pt Federico Vazquez (Perugia)

Ammoniti: 51′ Damiano Cancellieri (Perugia), 79′ Mirco Antenucci (Spal), 82′ Ryder Matos (Perugia), 84′ Simone Rabbi (Spal)

