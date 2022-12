Video/ Spal Pisa (0-1) gol ed highlights: Sibilli in rete, D’Angelo imbattuto

VIDEO SPAL PISA (0-1): I NERAZZURRI NON SI FERMANO

Video Spal Pisa che regala una partita piena di colpi di scena. Il gol è soltanto uno ma i cartellini son ben 10 a fine partita con una doppia ammonizione nei confronti di Murgia. Primo tempo con la Spal che gioca meglio con De Rossi sempre pronto ad incitare i suoi. Si fa male Ernesto Torregrossa e lascia il campo al sostituto Sibilli che entrerà nel tabellino dei marcatori. Nel frattempo trova la rete del vantaggio la formazione di De Rossi con Rabbi che però viene pizzicato in una posizione di fuorigioco. Gol annullato sul cross perfetto di Dickmann e squadra negli spogliatoi con Luca D’Angelo che carica i suoi ragazzi e nel secondo tempo di gioco trovano anche la rete del 0-1 con Sibilli.

Giocata personale di Morutan che serve Marin che libera per Sibilli che fredda il portiere e trova un grande gol che decide la partita. Nel finale si divora il gol il Pisa con un 2 contro uno sprecato da Morutan. Tanti falli e cartellini con la Spal che rimane in 10 e non riesce a ribaltare pur giocando una buonissima gara contro il Pisa di Luca D’Angelo che continua la sua ottima seconda avventura sulla panchina della formazione toscana. Sale a quota 29 punti al quinto posto il Pisa; rimane invece a quota 20 la Spal di De Rossi al 16esimo posto.

VIDEO SPAL PISA: IL TABELLINO

SPAL: Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann (78′ Tunjov), Valzania, Prati, Murgia, Tripaldelli; Maistro (65′ La Mantia), Rabbi (78′ Rauti). A disp. Thiam, Fiordaliso, Proia, Zanellato, Finotto, Zuculini, Saiani, Arena, La Mantia, Almici. All. Daniele De Rossi.

PISA: Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto (46′ Esteves); Tourè (60′ Mastinu), De Vitis (60′ Nagy), Marin; Morutan; Torregrossa (22′ Sibilli), Gliozzi (78′ Masucci). A disp. Nicholas, Canestrelli, Jureskin, Ionita, Tramoni M., Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

Arbitro: Prontera di Bologna

Reti: 54′ Sibilli.

Ammoniti: Marin, Beruatto, Meccariello, Hermannsson, Mastinu, Barba, Morutan, Tripaldelli. Ammonito per proteste il tecnico D’Angelo. Espulso Murgia per doppia ammonizione.

