Video/ Spal Pordenone (5-0) highlights e gol: gli estensi sono travolgenti! (Serie B)

VIDEO SPAL PORDENONE (5-0): ESTENSI TRAVOLGENTI

La SPAL aveva il dovere di cancellare la sconfitta all’esordio contro il Pisa e ci è riuscita con una cinquina al Pordenone: i tifosi che sono tornati a riempire gli spalti del Mazza hanno potuto così festeggiare il 5-0 della squadra di Clotet che quando attacca non lascia prigionieri. Lo hanno imparato a loro spese i ramarri che si sono complicati la vita da soli, quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0, con l’espulsione di Camporese che perde maldestramente il pallone e nel maldestro tentativo di rimediare interviene pericolosamente su D’Orazio alzando troppo la gamba. Rosso diretto sacrosanto e il tecnico Paci costretto a sacrificare Pellegrini per ripristinare la difesa a quattro con l’ingresso del veterano Stefani. I ferraresi fanno valere subito la superiorità numerica con Mancosu che batte Perisan grazie alla deviazione sfortunata di Petriccione che mette fuori causa il suo portiere. L’estremo difensore ospite cerca di tenere a galla in tutti i modi i suoi compagni ma deve inchinarsi alla splendida parabola di Colombo, il giovane attaccante cresciuto nel vivaio del Milan firma il raddoppio.

DIRETTA/ Reggina Ternana (risultato finale 3-2) video tv: Mazzocchi non basta

Prima dell’intervallo su calcio d’angolo Perisan esce a vuoto e scaraventa il pallone addosso a Capradossi che senza nemmeno rendersene conto lo deposita in rete per il tris. Nel secondo tempo non c’è stata proprio partita con i padroni di casa che pur con il treno a mano tirato sono andati a segno altre due volte con la bomba da fuori di Viviani e l’assolo di Latte Lath, appena entrato dalla panchina. Da sottolineare come la Spal Gli ospiti non riescono nemmeno a consolarsi con il gol della bandiera, Mensah scuote solamente l’esterno della rete, serata fin troppo tranquilla per Thiam che poteva tranquillamente lasciare la porta sguarnita e andare a prendersi un caffè al bar, ché tanto quelli del Pordenone non si sarebbero mai affacciati in avanti con l’uomo in meno e il terrore di essere presi a pallonate.

Diretta/ Parma Benevento (risultato finale 1-0) streaming: Mihaila in pieno recupero

VIDEO SPAL PORDENONE 5-0, IL TABELLINO

SPAL-PORDENONE 5-0 (3-0)

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli (80’ Spaltro); S. Esposito, Viviani (85’ Mora); Seck (65’ Ellertsson), Mancosu, D’Orazio (65’ Latte Lath); Colombo (80’ Da Riva). All. Josep Clotet.

PORDENONE (4-4-2): Perisan; Valietti (66’ Biondi), Camporese, Bassoli, Falasco; Petriccione, Kupisz (80’ Zammarini), Magnino, Folorunsho (66’ Mensah); Tsadjout (80’ Butic), Pellegrini (19’ Stefani). All. Massimo Paci.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (sez. di Molfetta).

AMMONITI: 44’ Magnino (P), 58’ Seck (S), 82’ Da Riva (S).

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ 2^ giornata: prima gioia Monza, Parma all'ultimo!

ESPULSO: 13’ Camporese (P) per rosso diretto.

RECUPERO: 2’ pt e 0’ st.

MARCATORI: 18’ Mancosu (S), 37’ Colombo (S), 45’+3’ Capradossi (S), 69’ Viviani (S), 75’ Latte Lath (S).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SPAL PORDENONE (da sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA