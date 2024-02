Video/ Spal Recanatese (1-0) gol e highlights: nel segno di Antenucci! (Serie C, 9 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAL RECANATESE: LA SINTESI

Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal supera la Recanatese per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Di Carlo tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 10′ con una conclusione di Carraro bloccata dall’estremo difensore Meli. I minuti scorrono sul cronometro e gli estensi insistono con le loro avanzate centrando il palo sia al 25′ con Edera che poi al 28′ con Zili.

DIRETTA/ Spal Recanatese (risultato finale 1-0): risolve Antenucci! (Serie C 9 febbraio 2024)

Nel secondo tempo i biancazzurri si riaffacciano in avanti al 47′ con un altro spunto insidioso di Edera che serve poi Dalmonte al 54′ senza tuttavia spezzare l’equilibrio. Nell’ultima parte dell’incontro i giallorossi continuano a mostrare di avere problemi del proporsi in avanti e le cose si complicano ulteriormente quando Peda lascia i suoi in inferiorità numerica dal 72′ venendo espulso per doppia ammonizione. Ci pensa quindi Antenucci ad approfittarne riuscendo a mettere a segno la rete del definitivo vantaggio spallino al 78′.

Video/ Recanatese Pontedera (4-5) gol e highlights: tripletta di Delpupo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alfredo Iannello, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Dalmonte, Carraro, Peda, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Buchel da un lato, Allievi, Morrone e Pelamatti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono alla Spal di portarsi a quota 24 nella classifica del girone B della Serie C agganciando in questo modi i diretti rivali della Recanatese, rimasti appunto fermi a 24 punti.

DIRETTA/ Recanatese Pontedera (risultato finale 4-5): gol-vittoria di Ianesi! (Serie C, 4 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAL RECANATESE: IL TABELLINO

SPAL-Recanatese 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 78′ Antenucci(S).

SPAL (4-3-1-2) – Galeotti, Bruscagin, Valentini, Ghiringhelli, Peda, Carraro, Buchel, Edera, Dalmonte, Zilli, Petrovic. A disposizione: Alfonso, Meneghetti, Contiliano, Antenucci, Collodel, Orfei, Rabbi, Iglio, Nador, Breit, Maistro, Rao. Allenatore: Di Carlo.

RECANATESE (4-4-2) – Meli, Allievi, Rizzo, Fiorini, Peretti, Carpani, Morrone, Longobardi, Peretti, Lipari, Sbaffo. A disposizione: Mascolo, Osama, Veltri, Prisco, Shiba, Pelamatti, Guidobaldi, Raparo, Mazia, Ahmetaj. Allenatore: Pagliari.

Arbitro: Alfredo Iannello (sezione di Messina).

Ammoniti: 1′ Dalmonte(S); 32′ Allievi(R); 37′ Carraro(S); 45’+2′ Peda(S); 55′ Buchel(S); 69′ Morrone(R); 90’+4′ Pelamatti(R).

Espulsi: 72′ Peda(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAL RECANATESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA