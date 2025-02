VIDEO SPAL RIMINI, GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara il Rimini riesce ad imporrsi per 3 a 0 in trasferta contro la Spal. Nel primo tempo i biancorossi si dimostrano subito davvero pericolosi con un colpo di testa di Gagliano parato contro la traversa da Galeotti già al 6′ ed i biancazzurri rispondono al 9′ con una conclusione di Antonucci ribattuta dall’estremo difensore Colombi.

Di nuovo lo stesso Colombi evita il peggio al 14′ su un tiro-cross non di facile lettura e gli emiliani sbloccano quindi il punteggio al 22′ con il gol di testa di Gagliano, arrivato su assist di Cinquegrano. Nel secondo tempo il raddoppio non tarda ad arrivare ed è Longobardi in questo caso a fornire il passaggio vincente a Parigi verso il 52′.

Nel finale il solito Colombi respinge anche su Mignanelli al 66′. Tuttavia, proprio Longobardi realizza la terza rete della serata che vale il tris per i suoi in ripartenza con l’aiuto di Parigi all’80’. L’arbitro Mattia Nigro della sezione di Prato ha utilizzato il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Mignanelli al 58′ e Radrezza all’82’ da un lato, Malagrida al 28′, Megelaitis al 54′ e Colombi all’82’ dall’altro.

I tre punti derivanti da questa vittoria esterna maturata nella ventisettesima giornata di campionato proiettano il Rimini a quota 37 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre la Spal, dopo questa pesante sconfitta casalinga, rimane attardata coi suoi 24 punti.

VIDEO SPAL RIMINI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS