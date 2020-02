Video/ Spal Sassuolo (1-2): highlights e gol, rimonta firmata Caputo e Boga (Serie A)

Nel video di Spal Sassuolo 1-2 parliamo dell’importante vittoria della squadra neroverde che, nella 23^ giornata di Serie A, ottiene 3 punti al Mazza con un ribaltone arrivato nel secondo tempo, e sale a quota 29 punti in classifica allontanando in maniera definitiva o quasi la zona retrocessione. Gli estensi restano invece ultimi in classifica, in una situazione sempre più complessa; e dire che la squadra di Leonardo Semplici era partita molto bene, avendo una buona occasione con Petagna e in generale riuscendo a creare pericoli alla porta di Consigli. Appena dopo il 20’ minuto il portiere del Sassuolo è stato protagonista in negativo del vantaggio casalingo: uscito male su un cross, ha impedito a Duncan di rinviare nel migliore dei modi e così il pallone si è impennato, consentendo a Kevin Bonifazi di infilare la porta e segnare il primo gol dal ritorno a vestire la maglia biancazzurra. La Spal nel finale di primo tempo ha anche avuto qualche opportunità per pareggiare, ma Petagna e Di Francesco non sono riusciti a convertire; il Sassuolo, che si era comunque reso pericoloso con Domenico Berardi, è così andato negli spogliatoi ancora in partita.

VIDEO SPAL SASSUOLO: IL SECONDO TEMPO

Spal Sassuolo è ricominciata con i neroverdi maggiormente in palla: pian piano gli estensi hanno finito la benzina e gli ospiti ne hanno approfittato. Grave ingenuità di Tomovic, che ha commesso fallo da rigore su Boga: intervento scomposto del difensore serbo, che ha così permesso agli avversari di andare sul dischetto. Della battuta si è incaricato Francesco Caputo, che non ha sbagliato: ottenuto il pareggio, il Sassuolo si è riversato in avanti facendo chiaramente capire di averne di più. La Spal ha così iniziato a pensare più in piccolo, vale a dire la difesa di un pareggio che sarebbe comunque stato prezioso; i padroni di casa sono arrivati fino al 90’ con il punto in tasca, ma poi Jeremie Boga si è inventato la rete della vittoria per i neroverdi. Esulta Roberto De Zerbi, che trova il secondo successo consecutivo e un po’ di continuità; la Spal, uscita dal Mazza tra i fischi del suo pubblico, sembra essere condannata alla Serie B e a questo punto ogni singola partita, se già non era così, diventa una finale che gli estensi non potranno sbagliare se vorranno conservare qualche possibilità di salvezza.

VIDEO SPAL SASSUOLO





