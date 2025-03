VIDEO SPAL TERNANA: TRIONFO DEGLI UMBRI!

Video Spal Ternana che si sblocca dopo appena tre giri di orologio. L’ex giocatore del Catania Cicerelli sorprende direttamente da calcio di punizione il portiere Meneghetti, portando in vantaggio i suoi. Nel corso della prima frazione la Ternana va vicinissima alla rete in tre occasioni. Per primo ci prova Curcio, con la palla che termina fuori. Poco dopo è il turno di Cianci e ancora Cicerelli. La Ternana attacca ma non riesce a raddoppiare fino al minuto 58, quando Cianci non trova la porta portando la gara sul 0-2.

Video Potenza Altamura (3-1)/ Gol e highlights: lucani al sesto posto (Serie C, 17 marzo 2025)

Ternana in rete dopo aver concesso un importante occasione ai padroni di casa con Zammarini, ben servito da Rao. Nel finale di partita la Spal ci prova a ritornare in gara ma niente da fare, con la squadra allenata da Ignazio Abate, che ottiene il bottino pieno questa sera. Nel finale tris Ternana con Ferrante che ha chiuso la gara. Vince la Ternana che continua la propria cavalcata per le zone più importanti della classifica, la vetta è distante appena due punti.

Risultati Serie C, classifiche/ Via ai posticipi! Il Padova allunga di nuovo! (32^ giornata, 17 marzo 2025)

VIDEO SPAL TERNANA: GOL E HIGHLIGHTS