Video/ Spal Verona (0-2): highlights e gol, Pazzini e Stepinski decisivi (Serie A)

Il video con gli highlights e i gol di SPAL Verona 0-2 è l’ennesima conferma di come la squadra di Juric sia tra le rivelazioni del girone d’andata della Serie A 2019-2020. Lo scorso agosto nessuno avrebbe scommesso un centesimo sugli scaligeri a metà classifica, eppure quando siamo giunti a metà campionato l’Hellas si trova nella parte sinistra, e con una partita da recuperare. Il tecnico croato, che qualche anno fa si era messo in evidenza portando nella massima categoria il Crotone al termine di una cavalcata trionfale, è tra gli allenatori emergenti più interessanti in circolazione e non sarebbe una sorpresa vederlo, prossimamente, sulla panchina di qualche grande club. E dire che oggi ha dovuto pure fare a meno dello squalificato Amrabat, ma anche senza di lui i suoi compagni non hanno avuto grossi problemi a liquidare gli estensi con l’eterno Pazzini e con il rincalzo Stepinski, capace di fare la differenza anche dalla panchina. La SPAL paga la scarsa vena realizzativa di Paloschi che sullo 0-1 si divora il gol dell’uno pari e le polveri bagnate di Petagna, nonché l’espulsione di Tomovic per una brutta entrata su Faraoni che poteva avere conseguenze molto più drammatiche.La vittoria in casa del Torino nell’ultima gara del 2019 si è rivelata un fuoco di paglia per gli uomini di Semplici che rimangono in piena zona retrocessione, di questo passo servirà un autentico miracolo per salvarsi. Le assenze prolungate di D’Alessandro e Di Francesco (tornato solo adesso a disposizione del tecnico toscano) non hanno di certo aiutato ma non possono costituire un alibi per la prima parte di stagione disastrosa dei ferraresi.

LE DICHIARAZIONI

Subito dopo il triplice fischio il primo a parlare è stato l’autore del gol che ha chiuso di fatto la contesa, Mariusz Stepinski: “Gol importantissimo soprattutto per i tre punti, abbiamo dimostrato di affrontare le partite con lo spirito giusto. Non era facile giocare contro un avversario che in inferiorità numerica ha pensato solamente a non concederci spazi e ad attendere il momento giusto per ripartire in contropiede. Penso che possiamo fare ancora meglio, l’importante è sempre farci trovare sempre pronti ogni volta che il mister ci chiama in causa, è fondamentale dare il proprio contributo anche quando si parte dalla panchina. Ultimamente prendevamo troppi gol, stiamo tornando ad avere una difesa solida, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l’obiettivo ma la strada è ancora lunghissima”. Le parole di Leonardo Semplici ai microfoni di Sky Sport: “Eravamo consci di affrontare una squadra che finora ha dato filo da torcere a tutti. La partita è rimasta in equilibrio fino all’espulsione di Tomovic che ritengo eccessiva e che ha condizionato pesantemente il prosieguo della partita. Con l’uomo in meno siamo stati comunque bravi a creare qualche occasione senza però capitalizzarle, ci sarebbe piaciuto disputare una partita diversa ma non era possibile contro un Verona così in forma. Quello che mi preoccupa maggiormente è che continuiamo a non segnare, fare gol per noi è diventato troppo difficile”. Ivan Juric commenta così la sesta vittoria in campionato dei suoi: “Tre settimane di pausa sono davvero tante, noi per primi non avevamo la minima idea di come avremmo reagito sul piano fisico, per fortuna dal campo sono arrivate risposte più che rincuoranti. Potevamo fare meglio sull’ultimo passaggio e soprattutto chiuderla prima, in ogni caso i ragazzi sono stati bravissimi. Pazzini ha giocato una partita stupenda sacrificandosi spesso in copertura”.