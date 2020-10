Video/ Sparta Praga Lille (1-4): highlights e gol. Poker dei francesi!

Il Lille sbanca lo Stadion Cetna spazzando via lo Sparta Praga per 4 a 1 e manda un chiaro segnale al Milan: per il primo posto nel gruppo H di Europa League 2020-21 bisognerà assolutamente fare i conti con la compagine francese allenata sapientemente da Christophe Galtier. Che già al primo minuto di gioco spaventa i padroni di casa con l’incursione di David nell’area piccola, incredibilmente l’attaccante canadese – che poi propizierà l’espulsione di Krejci, costretto a commettere un fallo da ultimo uomo per impedire di involarsi – riesce a sbagliare a pochi metri da Heca. Pur giocando per quasi un’ora in inferiorità numerica, gli uomini di Kotal provano a dare fastidio agli avversari e a giocarsela a viso aperto, venendo poi puniti nel recupero dal guizzo vincente di Yusuf Yazici. Il giovane centrocampista offensivo turco, che un anno fa era uno degli obiettivi di mercato della Lazio, diventa il protagonista assoluto della serata con una tripletta. Eppure Dockal a inizio ripresa era riuscito a pareggiare momentaneamente i conti e a far tremare gli ospiti che non si sono persi d’animo e hanno saputo far valere alla distanza la loro superiorità tecnica, oltre che l’uomo in più ovviamente. Alla festa partecipa pure Ikoné che firma il gol dell’1-3 con un delizioso pallonetto. I giocatori dello Sparta Praga possono soltanto leccarsi le ferite dopo il triplice fischio di Strukan. Non vorremmo essere nei panni di Krejci che negli spogliatoi sarà stato giustamente redarguito (per usare un eufemismo) per aver complicato enormemente le cose ai suoi compagni.

IL TABELLINO

SPARTA PRAGA-LILLE 1-4 (0-1)

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek (90’+1′ Minchev), Lischka, Krejci, Hanousek (90’+1′ Vitik); Travnik (78′ Karabec), Dockal, Pavelka; Vindheim, Julis (46′ Hlozek), Moberg-Karlsson (74′ Polidar). All. Vaclav Kotal.

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Pied, Fonte, Botman (78′ Soumaoro), Bradaric (63′ Mandava); Ikoné, Xeka, Soumaré, Bamba (78′ Araujo); Yusuf Yazici (80′ Weah); David (63′ Burak Yilmaz). All. Christophe Galtier.

ARBITRO: Duje Strukan (CRO).

AMMONITI: 31′ Botman (L), 45’+2′ Bradaric (L), 53′ Heca (SP), 55′ Sacek (SP), 64′ Dockal (SP), 74′ Bamba (L),

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

ESPULSO: 23′ Krejci (SP) per rosso diretto.

MARCATORI: 45’+1′, 60′ e 75′ Yusuf Yazici (L), 47′ Dockal (SP), 66′ Ikoné (L).

