Video/ Spezia Atalanta (0-0) gli highlights. La Dea non sfonda al Manuzzi

VIDEO SPEZIA ATALANTA: LA SINTESI

Pareggio senza gol a sorpresa nella sfida occorsa solo ieri nell’8^ giornata della Serie A tra Spezia e Atalanta, tra le mura del Manuzzi di Cesena. La Dea di rientro dalla sosta per le nazionali, dunque impatta contro la neopromossa ligure, che ben soddisfatta, chiude una partita complicata con un punticino che fa morale tra i bianconeri di Italiano. Venendo alle azioni salienti del match, possiamo dire che nel primo tempo troviamo appena un palo per parte e diverse occasioni da gol poco sfruttate da parte di entrambe le squadre. Nei primi 45 minuti è Farias a fare paura a Gollini (tornato titolare dopo il lungo periodo di stop per infortunio): sempre il brasiliano ci riprova poi poco dopo, non mostrando alcun timore di fronte alla difesa bergamasca. È poi al 14’ che l’Atalanta sfiora il vantaggio con Gosens il cui tiro però di poco esce sulla destra: i nerazzurri poi crescono nella seconda parte del frazione, ma pur avendo in mano le redini del gioco non riescono a infrangere lo specchio di Provedel.

SPEZIA ATALANTA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo è sempre la Dea a spingere fin dalle prime battute: al 56’ è Gosens a trovare il gol del vantaggio ma la direzione arbitrale, consultato il Var, contesta e annulla la rete per fuorigioco di Zapata (che aveva fornito l’assist). Il ritmo in campo cresce e subito sono poi Gyasi e De Roon a pungere la difesa avversaria: l’azione dunque non manca tra le mura del Manuzzi come anche gli attacchi, ma il gol tarda ad arrivare. Si arriva dunque alle battute finali: la squadra di Gasperini tenta gli assalti finali, ma Provedel tra i pali non si fa mettere in scacco e si oppone a Gosens e a Pasalic. Al triplice fischio finale è dunque 0-0 tra le mura del Manuzzi, con grave dispiacer del club bergamasco, che pure ambiva a tre punti di spessore in palio alla 8^ giornata di Serie A.

IL TABELLINO

SPEZIA-ATALANTA 0-0

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (55′ Mattiello), Terzi (75′ Chabot), Erlic, Bastoni (62′ Marchizza); Estevez (75′ Deiola), Ricci, Pobega (46′ Maggiore); Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli (25′ Piccini; 84′ Sutalo), De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic (84′ Miranchuk), Gomez (46′ Pasalic); Zapata (67′ Lammers). All. Gasperini

Ammoniti: Ricci (S), Estevez (S), Gosens (A), Pasalic (A), Terzi (A), Pessina (A)

VIDEO SPEZIA ATALANTA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA