Video Spezia Bari (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la dodicesima giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO SPEZIA BARI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Alberto Picco lo Spezia pareggia per 1 a 1 contro il Bari. Nel primo tempo le cose si mettono subito in salita per gli Aquilotti poichè i Galletti spezzano l’equilibrio di partenza immediatamente al 7′ quando Gytkjaer trova il gol del vantaggio con un colpo di testa su assist di Verreth dopo un errore commesso dalla retroguardia avversaria.
Al 31′ nè Maggiore nè Nikolaou affondano il colpo sprecando un paio di chances per raddoppiare ed i liguri ne approfittano per siglare la rete del pari al 36′ grazie alla giocata vincente di Kouda, ispirato da un incontenibile Vlahovic. Lo stesso Kouda mette però in difficoltà i suoi compagni lasciandoli in dieci dal 42′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo ricevuta dall’arbitro Calzavara.
Nel secondo tempo gli uomini di mister Donadoni cercano di colpire con Di Serio da lontano al 51′ sebbene Cerofolini non si lasci cogliere impreparato fra i suoi pali. I pugliesi non vogliono essere da meno e falliscono un paio di opportunità al 52′ ed al 55′ con Verreth.
Nel finale è ancora Di Serio al 68′ a far disperare lo Spezia esattamente come fa pure al 72′ Vlahovic mancando la potenziale rimonta. Nemmeno Nikolaou fra i calciatori del tecnico Caserta è più preciso al 90’+10′.
Questo risultato assegna un punto ad entrambe le compagini a cominciare dallo Spezia che sale così quota otto in classifica. Lo stesso Bari si migliora in graduatoria dopo aver disputato la dodicesima giornata della Serie B 2025/2026 raggiungendo invece i tredici punti.