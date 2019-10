Video/ Spezia Benevento (0-1): highlights e gol, Tello lancia i sanniti (Serie B)

Ecco il video con i gol e gli highlights di Spezia-Benevento 0-1: al Picco si è giocata la partita valevole per la 7^ giornata di Serie B 2019-2020, conclusasi con la vittoria esterna dei sanniti che grazie ai tre punti conquistati in Liguria volano momentaneamente in testa alla classifica, approfittando del KO dell’Empoli sul campo del Pordenone. In attesa degli impegni di Salernitana e Ascoli, gli uomini di Pippo Inzaghi si godono il primato in solitaria, maturato grazie al gol realizzato da Andres Tello quando mancavano pochissimi minuti al novantesimo e le due squadre erano ormai rassegnate al pareggio. Invece quasi in extremis l’esterno offensivo colombiano ha condannato alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare gli spezzini che ora si trovano in piena zona retrocessione. In panchina Vincenzo Italiano sembra avere le ore contate, in questo inizio di stagione non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra e la società ha già cominciato a guardarsi intorno, al più gli concederà la fiducia a tempo ma è difficile che gli scenari possano cambiare da qui a due settimane. Pensieri di natura completamente diversa per il Benevento ancora imbattuto dopo le prime sette giornate di campionato, un bel biglietto di visita per chi vuole proporsi nella lotta per la promozione.

VIDEO SPEZIA BENEVENTO: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Spezia Benevento, riportiamo le parole del match-winner Andres Tello: “Partita difficile e molto chiusa, sin dal primo tempo era evidente che serviva la giocata del singolo per sbloccarla. Il mister non mi ha dato consigli particolari, mi ha soltanto detto di restare sempre sul pezzo e di puntare alla porta avversaria. Gol pesantissimo non solo per i tre punti e per la testa della classifica, era da tanto che non segnavo ma sapevo che qui potevo tornare ai livelli di qualche anno, da quando sono arrivato qui ho sempre sentito che la squadra e i compagni riponevano una gran fiducia nelle mie capacità e sono davvero felice di aver ripagato le loro aspettative. È ancora presto per parlare di promozione, per adesso meglio vivere alla giornata e pensare solamente alla prossima partita. La sosta ci consentirà di recuperare le energie necessarie per affrontare un osso duro come il Perugia, sarà uno scontro diretto in piena regola”.

SPEZIA BENEVENTO, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA



