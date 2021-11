Video/ Spezia Bologna (0-1) gol e highlights: Arnautovic firma il colpo (Serie A)

VIDEO SPEZIA BOLOGNA: DECIDE ARNAUTOVIC SU RIGORE

Allo Stadio Alberto Picco il Bologna supera in trasferta lo Spezia per 1 a 0, Arnautovic su calcio di rigore firma il successo esterno i cui highlights ammiriamo nel video Spezia Bologna 0-1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Thiago Motta a tentare di affacciarsi subito pericolosamente in zona offensiva ma gli ospiti allenati da mister Mihajlovic non si lasciano impressionare e rispondono affidandosi alle giocate di Orsolini, prima che Arnautovic colga un palo con un pallonetto intorno al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu impegnano con scarso successo l’estremo difensore dello Spezia al 18′ con una conclusione di Barrow, liberato da Dominguez. Le emozioni scarseggiano e la partita si rivivacizza al 44′ con il nuovo palo colto da Barrow, oltre alla mezza chance avuta da Arnautovic al 45′.

Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente tanto che i felsinei continuano a dominare sebbene gli Aquilotti provino a suonare la carica al 55′ con Antiste, anticipato in maniera pulita da Hickey. Nell’ultima parte dell’incontro gli emiliani cambiano marcia e dopo l’ennesimo palo colto da Barrow al 62′, oltre all’occasione mancata da Svanberg al 68′, riescono a passare in vantaggio all’83’ grazie al calcio di rigore trasformato da Arnautovic e concesso per un fallo di mano commesso da Nzola. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Massimi, proveniente dalla sezione di Termoli, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Reca, Salcedo e Nzola da un lato, Arnautović dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quattordicesimo turno di campionato permettono al Bologna di salire a quota 21 nella classifica della Serie A mentre lo Spezia non si muove, rimanendo fermo con i suoi 11 punti.

VIDEO SPEZIA BOLOGNA: IL TABELLINO

Spezia-Bologna 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 83′ RIG. Arnautovic(B).

SPEZIA (4-3-3) – Provedel; Amian(76′ Ferrer), Erlic, Nikolaou, Reca(58′ Sala); Kovalenko(76′ Agudelo), Bastoni, Maggiore; Strelec(58′ Colley), Nzola, Antiste(58′ Salcedo). A disposizione: Zoet, Zovko, Manaj, Hristov, Podgoreanu. Allenatore: Thiago Motta.

BOLOGNA (3-4-2-1) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini(75′ Skov Olsen), Dominguez(85′ Bonifazi), Svanberg(75′ Vignato), Hickey; Soriano, Barrow(75′ Sansone); Arnautovic(89′ Mbaye). A disposizione: Bardi, Binks, Viola, Santander, Van Hooijdonk, Dijks, Cangiano. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Luca Massimi (sezione di Termoli).

Ammoniti: 38′ Reca(S); 71′ Salcedo(S); 82′ Nzola(S); 88′ Arnautović(B).

VIDEO SPEZIA BOLOGNA





