Video/ Spezia Bologna (2-2) gol e highlights: doppietta Arnautovic, sfortuna Schouten

Sfida piene di emozioni e gol nel video Spezia Bologna, gara valevole per la quinta giornata di campionato di Serie A, la massima serie. Bisogna solo aspettare i primi secondi per assistere al primo episodio della gara. Gyasi calcia con potenza sul primo palo ma chiude egregiamente Skorupski. N’Zola poco dopo imita il compagno ma blocca ancora il polacco. Portieri polacchi protagonisti in campo con Dragowski, dall’altra parte, che respinge l’occasione di Orsolini da fuori ma si deve arrendere contro il solito Arnautovic che lo salta, ben servito da Medel, e fa 0-1. Vantaggio Bologna che sembra volere durare poco con la Spezia che attacca con costanza salvo poi rischiare di prendere in più occasioni il raddoppio della squadra bolognese con Orsolini e Barrow su tutti. Nel finale di primo tempo, quando sembrava potesse volgere al termine con la gara, ecco il gol del la Spezia con la rete del solito Bastoni che da fuori fredda Skorupski. Squadre all’intervallo con la gara sul pareggio.

Intervallo che accoglie dopo qualche minuto un altro episodio importante della partita. Bastoni sul punto di battuta batte il calcio di punizioni e becca la sfortunata deviazione di testa di Schouten che beffa tutti, Skorupski compreso. Gara adesso sul 2-1 per i padroni di casa. Il vantaggio dura veramente poco perché il Bologna, con i cambi di Zirkzee e Soriano, soprattutto con quest’ultimo, trovano il gol del pari con il solito Arnautovic che servito da un super passaggio di Soriano, buca Dragowski e fa 2-2. Ultimi 15 minuti di gara che vedono il Bologna tentare la giocata lunga su Arnautovic ma soprattutto su Zirkzee senza però trovare le occasioni migliori che capitano, invece, ai liguri con Bourabia che calcia da fuori con potenza. La difesa respinge. Cambi nel finale con Nicola Sansone che rileva Gary Medel, autore di un’ottima prestazione che ormai non stupisce più. Agudelo dalla linea di fondo prova ad inventare ma chiudono tutto i difensori rossoblù oggi in tenuta completamente gialla. Sono sette i minuti di recupero che sono caratterizzati dall’assedio finale che non porta l’ago del bilancia dalla propria parte. Finisce così con il risultato di pareggio la partita tra Spezia e Bologna.

VIDEO SPEZIA BOLOGNA (2-2): IL TABELLINO

Spezia (3-5-2): Dragowski, Hristov, Kiwior, Nikolaou, Holm (43’ st Balda Sanca), Kovalenko (19’ st Agudelo), Bourabia, Bastoni (31’ st Ellertson), Reca, Gyasi (43’ st Sala), Nzola. All. Gotti.

Bologna (3-5-2): Skorupski, Souamoro, Medel (39’ st Sansone), Lucumì, De Silvestri, Moro (1’ st Dominguez), Schouten, Lykogiannis (31’ st Cambiaso), Orsolini (17’ st Soriano), Arnautovic, Barrow (17’ st Zirkzee). All. Mihajlovic

Marcatore: 7’ Arnautovic e 20’ st (B), 47’ Bastoni (S), 10’ st aut Schouten (B)

Assist: 7’Medel (B), 20’ st Soriano (B)

Ammoniti: 38’ Holm (S), 11’ st Bastoni (S), 45′ st Sala (S), 50′ st Nikolaou (S), 50′ st Zirkzee (B)

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

VIDEO SPEZIA BOLOGNA (2-2): GOL ED HIGHLIGHTS













