Comincia con un errore la aprtita dello Spezia contro il Brescia, perché in fase di impostazione si perde la palla in malo modo e Papetti che sulla fascia lascia partire sempre cross micidiali, non si fa pregare e mette in mezzo un cioccolatino che Borrelli deve solo appoggiare di testa per siglare l’1-0 per gli ospiti che sarà il protagonista di questa prima frazione di highlights.

Si chiude con un po’ di fischi il primo tempo, perché l’arbitro ha annullato un gol di Bandinelli che dopo una penetrazione in area di rigore è riuscito a segnare ma prima di farlo a smanacciato con troppa irruenza il suo marcatore. L’arbitro quindi annulla la rete per fallo in attacco e poi estare un cartellino giallo per il giocatore, non senza proteste.

VIDEO SPEZIA BRESCIA, IL SECONDO TEMPO

Il Brescia conquista una vittoria fondamentale sul campo dello Spezia con un risultato di 1-0 grazie a una rete di Borrelli nel primo tempo. Il gol arriva al 15° minuto, quando Papetti serve un passaggio preciso a Borrelli, che dentro l’area non sbaglia, infilando il portiere spezzino sul suo palo.

Nel corso del match, lo Spezia prova a reagire, creando alcune occasioni, soprattutto con Bandinelli, che segna un gol che però viene annullato per un fallo in attacco. Nonostante gli sforzi dei padroni di casa, il Brescia riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine, difendendo con ordine e portando a casa i tre punti.

