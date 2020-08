Video/ Spezia Chievo (3-1): highlights e gol. Liguri in finale play off! (Serie B)

Allo Stadio Comunale Alberto Picco lo Spezia supera il Chievo per 3 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Italiano, in cerca del pareggio a causa dello 0 a 2 subito nella gara d’andata, partono fortissimo ed accorciano immediatamente le distanze al 2′ grazie al colpo di testa vincente firmato da Andrey Galabinov, capitalizzando in maniera perfetta l’assist offertogli dal suo compagno Paolo Bartolomei. I bianconeri mantengono il possesso del pallone e gestiscono il controllo delle operazioni proprio nel tentativo di annullare quanto accaduto nella partita precedente e gli ospiti, guidati dal tecnico Aglietti, faticano a reagire in modo adeguato. I gialloblu finiscono con il commettere qualche intervento irregolare di troppo e rimediano un cartellino giallo al 9′ per un fallo fischiato nei confronti di Dickmann, protagonista al 14′ conquistando invece un calcio d’angolo non battuto nel migliore dei modi da Segre proprio intorno al quarto d’ora. Dopo la rete del vantaggio ligure siglata in apertura da Galabinov, la partita resta bloccata e bisogna attendere diversi istanti prima di tornare a registrare qualche azione realmente degna di nota. Gli uomini del tecnico Vincenzo Italiano gestiscono alla grande la situazione favorevole e sfiorano il raddoppio a più riprese con Maggiore al 32′, con Vitale al 37′ e nelle battute finali con Nzola al 44′, quando la sua conclusione è stata parata in maniera provvidenziale dall’estremo difensore avversario Semper. Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Garritano al posto di Esposito tra le fila degli ospiti, il copione della sfida non sembra mutare rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione precedente ed è infatti Paolo Bartolomei a sfiorare il raddoppio subito in avvio al 48′. Ci pensa però Maggiore ad andare a segno nuovamente per i liguri intorno al 50′, sfruttando perfettamene il suggerimento propostogli dal suo compagno Luigi Vitale centrando anche il palo. Il tris porta quindi la firma di M’Bala Nzola al 53′, autore di una potente conclusione centrale con l’aiuto dell’assist fornitogli da Martin Erlic. Troppo debole e disorganizzata la reazione provata dai gialloblu del tecnico Aglietti, incapaci infatti di andare oltre al calcio di rigore trasformato nel recupero al 90’+2′ da Leverbe e concesso per un fallo di mano fischiato a Mora, ammonito nella circostanza, dato che gli ospiti non sono stati in grado di proporsi in zona offensiva con costanza ed efficacia pari a quella mostrata dai padroni di casa. Il successo ottenuto permette allo Spezia di accedere alla finale dei play off mentre il Chievo conclude qui la sua stagione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come lo Spezia abbia meritato di conquistare la vittoria a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 51%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi totali, ovvero 303 contro 262. I liguri si sono poi distiniti in maniera particolare in zona offensiva grazie al 13 a 7 nelle conclusioni, delle quali 5 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta, e senza dimenticare pure il 73 a 69 negli attacchi, dei quali 58 a 25 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, lo Spezia è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 12 nel computo dei falli e l’arbitro Eugenio Abbattista, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Maggiore e Mora da un lato, Dickmann e Segre dall’altro.

IL TABELLINO

Spezia-Chievo 3 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 2′ Galabinov(S); 50′ Maggiore(S); 53′ Nzola(S); 90’+3′ RIG. Leverbe(C).

Assist: 2′ Bartolomei(S); 50′ Vitale(S); 53′ Erlic(S).

SPEZIA (4-3-3) – Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale(80′ Ramos); Bartolomei, Ricci, Maggiore(67′ Mora); Gyasi(80′ Di Gaudio), Nzola, Galabinov(77′ Ragusa). All.: Italiano.

CHIEVO (4-3-3) – Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito(46′ Garritano), Obi(78′ Ongenda), Segre(60′ Zuelli); Vignato(60′ Morsay), Djordjevic(78′ Grubac), Ceter. All.: Aglietti.

Arbitro: Eugenio Abbattista (Molfetta).

Ammoniti: 10′ Dickmann(C); 18′ Maggiore(S); 59′ Segre(C); 90’+2′ Mora(S).

