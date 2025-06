VIDEO SPEZIA CREMONESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia la Cremonese vince in trasferta per 3 a 2 cotro lo Spezia e viene promossa nel massimo campionato. Nel primo tempo gli Aquilotti illudono tutti proponendosi immediatamente in zona offensiva conquistando un calcio d’angolo già verso il 2′ con uno spunto di Salvatore Elia.

L’estremo difensore casalingo Gori non si lascia sorprendere al 12′ sull’iniziativa dei grigiorossi firmata da De Luca, il quale sigla in ogni caso il gol capace di spezzare l’equilibrio di partenza al 25′ su assist di Vazquez, essendo anche stato agevolato nella circostanza da un’organizzazzione difensiva non ottimale. Lo stesso De Luca spreca la chance per l’immediato raddoppio centrando solo la traversa poi al 31′.

Nel secondo tempo i lombardi non accennano a concedere nulla e dominano persino l’avvio di ripresa con un tiro di Vandeputte finito largo di pochissimo intorno al 51′. Nel finale Vandeputte pesca Collocolo che, forse spedendo la sfera addosso al compagno Vazquez, insacca per il gol del raddoppio al 63′ ed è De Luca, completando la doppietta personale, a calare il tris definitivo al 79′, su suggerimento di Azzi. I bianconeri alimentano le loro speranze accorciando all’84’ con la rete segnata da Pio Esposito, in collaborazione con Salvatore Esposit, e con il gol ad accorciare ulteriormente il distacco di Vignali, sfruttando un passaggio vincente di Kouda all’85’.

Nel recupero al 90’+5′ è lo stesso Vignali a farsi espellere per colpa di una testata rifilata a Folino segnalta con l’ausilio del VAR e, sul fronte opposto, viene mostrato un rosso diretto anche a Nasti, reo di un fallo a palla lontana su un giocatore dei liguri, al 90’+9′. Questa vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, anche in virtù del pari senza reti maturato nella gara d’andata, permette alla Cremonese di conquistare la promozione in Serie A, dove potrà giocare nella stagione 2025/2026. Terminano invece qui le speranze dello Spezia, per cui la sconfitta conferma la permanenza in Serie B pure nella prossima annata calcistica.

